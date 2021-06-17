憂聯儲局提前加息　美股道指收挫265點

投資者關注2023年底前聯儲局預期加息兩次，拖累美國股市周三(16日)受挫。道指收報34,033點，跌265點或0.77%；標指收報4,223點，跌22點或0.54%；納指收報14,039點，跌33點或0.24%。

美國聯儲局結束一連兩日議息會議，於香港時間周四(17日)凌晨公布，聯邦基金利率一如預期維持介乎0至0.25厘，並繼續每月買債最少1,200億美元。

當局最新利率預測「點陣圖」顯示，到2023年底前利率預測中位數為0.6厘，相當於將加息兩次，3月時的預測中位數僅為0.1厘。

聯儲局主席鮑威爾表示，隨着更多的數據披露，聯儲局可能會圍繞縮減寬鬆貨幣政策(QE)的時間表上有更多表態，強調縮減QE的過程將與外界有充分、有序、透明的溝通。

對於後市，電影《沽注一擲》主角原型、知名對沖基金經理Michael Burry透過Twitter警告，目前美股正處於「史上最大投機泡沫」之中，並引用投資領域的名言「牛市賺錢，熊市也賺錢，但豬會被宰殺」，來警告人們不要太貪婪。

不過，對沖基金海曼資本創辦人巴斯表示，美國實際通脹可能高達12%，建議人們不要持有現金，指出股市可以跟上近85%的通脹，把錢投入股票「損失不會那麼大」，但須設法取得15%的年回報，才能有效對抗通脹帶來的衝擊。