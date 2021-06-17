耶倫敦促國會支持6萬億美元預算案　以解決經濟問題

美國財政部長耶倫周三(16日)表示，美國經濟順利自疫情強勁復甦，並敦促國會支持總統拜登的6萬億美元巨額預算案，以解決工資不均、種族與氣候變遷等結構性經濟問題。

耶倫周三前往參議院財政委員會作證，再度為拜登提出的6萬億美元預算案護航，呼籲採取有薪家庭照顧假期、基礎建設現代化、減少碳排以及改善住房與教育等政策，扭轉長期的結構性經濟問題。

耶倫指出，國會通過規模1.9萬億美元的「美國救援法案」，雖為國家帶來助力，但美國仍面臨工資不平等、勞動參與率下滑、種族差距以及氣候變遷等長期挑戰。

耶倫呼籲國會支持拜登提出一項規模4.5萬億美元的支出計劃，用於基礎建設及社會福利計劃。她稱：「我們需要在某個時間點推動這些投資，而現在就是最佳策略時機。」

聯邦赤字雖在疫情期間大幅攀升，拜登政府預計，未來十年的聯邦債務利息，仍將遠低於歷史水平，耶倫也表示，政府已提議透過對企業和高收入族群加稅來為長期經濟政策尋找資金來源。

耶倫前往國會作證之際，民主黨領袖本周開始就廣泛的兒童照護、氣候變遷與教育等一籃子計劃進行討論，以緩解民主黨自由派人士對於基建法案項目過於狹隘的擔憂。