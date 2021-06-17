鄧建初：風險利潤成正比　一夜致富非易事

金融市場內，分分鐘都有賺錢機會，正因如此，吸引不少人全身投入。魚缸眾生相，大多都離不開一個「貪」字。人心不足蛇吞象，渴望一朝發達，最是不切實際。利潤與風險成正比，若想高利潤，便有心理準備要承受同樣程度的虧損。

股神巴菲特最重要的投資金句，成功秘訣有三條：第一，盡量避免風險，保住本金；第二，盡量避免風險，保住本金；第三，堅決牢記第一及第二條，然後才再說收益。現實中的股票市場投資者，多是知易行難。入市前鮮有先定下止蝕逃生盤，而買中獲利者，亦極少嚴守止蝕盤止賺盤。

現今股票市場不同往日，因炒賣成本大降，短炒已不如以往最低佣金制時代那般難以轉身。當然，短炒技巧需要有精通圖表分析、以及熟讀近期市場模式的能力才可。若無此技，唯一途徑只有跟隨專家們意見行事，並完全相信其策略才可。

兩位老友無暇睇市，又對圖表分析毫無興趣，完全信賴初哥指示，在上衝下洗、飄忽不定的股市中，回報遠勝恒指的表現。初哥明白，各人有自己的想法，並不是人人都可以做到絕對跟從別人的專業意見。他們就是經過時間的考驗，對我信任，近一年來賺取非常可觀的金額。

另有一位朋友則不然，經常問初哥意見，可惜買時肯跟沽不從。上周又犯了同樣錯誤，按初哥建議於當日低位買入兩隻實力股，收市帳面已有微利。翌日我提議掛沽，可惜她毛病再次發作，一隻掛高一格，另一隻則掛高四格，結果是前者順利沽出獲利，後者如跟足初哥策略已可套利，她臨場執生掛高了就沽不出，最後倒跌收場。她說了一句「唉！輸在貪心！」壞習慣改不了，徒呼奈何。

多年前她跟初哥建議，抽中多隻新股。最初部分賺錢沽出，後來見到沽出的仍繼續升，於是不聽勸告，決定全部長揸。結果個別獲利，但整體大跌，當中有些更停牌或除牌。可惜已忘記了自己的錯誤決定，談及此事，她竟還說：「仲好講，你上次叫我沽隻股票，而家升咗好多！」初哥頓時無言以對，只能說，「隨便你啦！」

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)