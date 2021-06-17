如何成就新股王誕生？背後的投資理念是甚麼？

快手主業從事應用軟件，而時代天使則從事保健護理服務業務，兩者都算是高增長行業，但何解招股上市，可以出現如此瘋狂的認購反應和股價升勢？當時不少股民心中的疑問。

新股的招股價，是公司與保薦人與承銷商商議而定。一般而言，會視乎行業估值、公司盈利前景、市場氣氛等等多方面因素來衡量。出現認購反應熱烈，一則是市場流動性、投資風尚、氣氛因素影響下，令一家個股的股份短期需求遠大於供應之下所造成的現象。另一方面，也可能存在發行方錯判了形勢，低估了公司估值和市場反應，致出現嚴重的偏差，原來公司可以定價進取一點，可以集資多一點。但當然，對於專業的金融機構而言，呢個可能性唔大。

那更大的可能性，是發行的一方綜合了市場的資金面、投資興趣，在發行價定位和手數等多方面作出配合，簡單講就係掌握了股份供需關係、再計數、配合銀行和券商宣傳攻勢谷反應，發揮盡致。到上市後，盈利前景對股價影響大於股份短線供需，故估值會逐步回歸基本因素。類似快手股價由高峰滑落五成，其實公司沒有大變，變的只是資金需求面而已。

講來講去，應唔應該高追呢啲新股王？筆者的答案自然係否定。老實講，個股選擇何其多，除非公司有好大獨特性，或上市後有新的重大利好因素湧現，否則不見得要落場高價搶入別人爛炒的東西。一旦接下火棒，又不願止蝕，要坐返家鄉，可能是以N年計的漫漫長路...

東網產經專欄作者 帥哥