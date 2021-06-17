道指跌265點　金價急挫逾2%

●美匯指數升至91.12；港匯見7.7632；離岸人民幣(CNH)跌至6.4390；美元兌日圓處110.77；歐元低見1.1987，英鎊弱見1.3987。美國聯儲局維持利率不變，惟預測2023年底前將加息兩次，金價急插逾42美元或2.2%，跌至1,818美元。布油報73.82美元，紐油見71.57美元。比特幣跌至3.82萬美元水平。道指期貨跌近百點。

●道指收報34,033點，跌265點或0.77%；標指收報4,223點，跌22點或0.54%；納指收報14,039點，跌33點或0.24%。

-醫療股CureVac公布，旗下研發的新冠肺炎疫苗對重症患者的有效性為47%，公司股價市後交易時段急挫50.15%，報47.25美元。

-富衛集團遞交美國IPO申請，傳目標年底上市。

●美國聯儲局結束一連兩日議息會議，於香港時間周四(17日)凌晨公布，聯邦基金利率一如預期維持介乎0至0.25厘，並繼續每月買債最少1,200億美元。

-聯儲局最新利率預測「點陣圖」顯示，到2023年底前利率預測中位數為0.6厘，相當於將加息兩次，3月時的預測中位數僅為0.1厘。

-聯儲局主席鮑威爾表示，隨着更多的數據披露，聯儲局可能會圍繞縮減寬鬆貨幣政策(QE)的時間表上有更多表態，強調縮減QE的過程將與外界有充分、有序、透明的溝通。

●美國財政部長耶倫表示，美國經濟順利自疫情強勁復甦，並敦促國會支持總統拜登的6萬億美元巨額預算案，以解決工資不均、種族與氣候變遷等結構性經濟問題。

●港股ADR指數收報28,309點，跌126點或0.45%。

●即月恒生指數夜期收報28,208點，跌162點，低水229點，成交13,178張。

●紐約7月期油收報每桶72.15美元，升3美仙或0.04%；布蘭特8月期油收報每桶74.39美元，升40美仙或0.54%。

●紐約期金收報每安士1,861.4美元，升5美元或0.3%。

●英國富時100指數收報7,184點，升12點或0.17%；法國CAC指數收報6,652點，升13點或0.2%；德國DAX指數收報15,710點，跌18點或0.12%。

●英國5月通脹2.1%，近兩年首超央行目標。

●外媒報道，世界銀行首席經濟學家Carmen Reinhart警告，通脹升溫及債務水平上升的風險正在增加。

●巴西央行加息0.75點子，至4.25厘，料下次會議繼續加息0.75點子。

●花旗降澳門賭收預測，料月挫逾3成。

●加拿大5月通脹3.6%，10年最勁。

●病毒難搞！新加坡財長：對航空旅遊前景不太樂觀。