陳蓓敏：港股隨A股偏軟
2021年06月17日 08:07
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周初，美股未見異動，投資者擔心周五四巫期結算日，有空間引起市場波動。美俄會，難見實際行動可達成，傳媒關注拜登表現。受Tesla創辦人馬斯克對比特幣支持言論下，比特幣重上四萬美元水平，昨收約38,800美元。
長假期後，恒指隨國內股市呈現偏弱，曾低見28,403，頗有屠牛證密集區方向。中國信通院公布4，5月份手機出貨量按年下跌，因受上遊手機晶片供應緊絀，和首季出貨量較高，提前釋放市場需求。雖然首五個月國內手機市場總體出貨量累計1.48億部，按年增長約19.2%，宜留意未來兩個月出貨量數據。昨天大市焦點非新股時代天使(06699)莫屬，昨日錄得升幅達1.3倍，在恒指呈弱下，成為逆市奇「牙」。
越秀地產(00123)分拆越秀服務(06626)上市，將發行3.7億股，一成在港公開發售，招股價為4.88至6.52港元，上市日期為6月28日。集團引入了十間基石投資機構，共認購約7.77億股，禁售期為六個月。背靠三大實力股東--越秀地產(00123)，越秀集團及廣州地鐵關係，越秀服務具備先天優勢條件。截至去年年底，總管面積為約36.2百萬平方米，物業數目逾200個，地點位置大多在於一線，新一線和二線城市。再加上廣州地鐵為大股東之一，可發展另一優勢為地鐵沿線物業管理公司。業務前景，穩中見具備增長空間，建議現金認購。
鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。)