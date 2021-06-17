陳蓓敏：港股隨A股偏軟

周初，美股未見異動，投資者擔心周五四巫期結算日，有空間引起市場波動。美俄會，難見實際行動可達成，傳媒關注拜登表現。受Tesla創辦人馬斯克對比特幣支持言論下，比特幣重上四萬美元水平，昨收約38,800美元。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。)