黃子燊：聯儲收水對市場有何影響？

近日，市場開始產生美聯儲將會縮減買債的預期，並討論一旦美國聯儲局開始減買債，對資產市場將會帶來甚麼影響。就着聯儲局最終會縮減買債的方向，市場是毫無疑問的，目前關注的焦點主要落在具體時間表之上。

根據市場預期的時間表，在8月的Jackson Hole會議上，聯儲局主席鮑威爾將有機會釋放出縮減買債的信號，而在年底時，則會正式開始縮減買債。那麽一旦縮減買債，對市場尤其是中港資產的表現，又會有甚麼影響呢？

我們以2013至2014年期間，聯儲局結束第三輪量化寬鬆的案例來做參考。時任聯儲局主席伯南克於2013年5月22日便釋放縮減買債信號，但在7個月後的12月18日，才正式開始縮減買債規模，直至到2014年10月29日才完成整個退出行動。

市場表現方面，我們先以美元匯價為例。於釋放縮減買債信號後，美匯並非立刻轉強。即使釋放了買債信號，當其時美匯仍然偏弱，在5個月後的10月23日，美匯才正式見底。由於當時人民幣較為強勢，美元兌人民幣更是在2014年1月20日才見底轉強。然而，當美聯儲正式開始縮減買債後，美匯便逐步轉強。自2013年12月18日起，即以美聯儲開始縮減買債規模的那天開始計算，到正式退出第三輪量化寬鬆，美匯在此期間足足升了25%。而美匯真正加速上升階段，是在2014年7月開始。換言之，在退出量化寬鬆過程的後期，更須小心美匯急劇上升帶來的影響。

晉裕環球資產管理投資組合經理 黃子燊