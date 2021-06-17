彭偉新：恒指短期底部睇28270點

恒指周二向下跌穿了保歷加通道的中軸及50天線後，周三繼續向下發展。恒指自6月初升抵保歷加通道頂部，並稍為突破了4月底所形成的雙底頸線阻力29,405點後，便由高位29,490點持續回落。

雖然指數曾一度企穩在通道的中軸及50天線之上，但由於該兩條支持非常貼近，當指數跌穿該支持，便會觸發更多的投資者沽出股份，令到整體走勢轉弱，尤其是港股在低位反彈期間，港股整個成交額萎縮至只有每日1,600億元以下水平，更曾經跌至不足1,300億元，正好反映投資者的入市興趣不足。

由於現時恒指的20天線、50天線及100天線幾乎交匯在一起，而且發展得非常平坦。因此，恒指短期的走勢相信仍然會繼續維持反覆及無明顯的方向。由於恒指今次是由保歷加通道的頂部跌下來，並失守通道的中軸，所以恒指有很大的可能在短期內先下試保歷加通道的底部(約28,270點水平)，到時才有較明顯的反彈機會。

集團於5月中自願公布今年首季的收入為2.48億元，按年升33.2%，當中互娛及其他數字產品營銷業務上升26.3%，電商產品營銷更上升1.43億，期內的毛利達到7,740萬元，按年上升64.16%。

市場預期集團今年的全年毛利率會達到35.3%，較去年上升2.66個百份點，而純利會繼續有1倍的升幅，令到2021年的預測市盈率，會由2020年創紀錄的32.8倍下降至16.2倍。市場給予的目標價中位數為4.62元。以現價計算，潛在的上升空間達到48%。

樂享互動股價於去年10月曾升上5.05元後反覆回落，雖然今年2月期間曾作出反彈，並一度重返4.36元的高位，但整體動力不足下，股價繼續回落，更再跌返去年上市時的低位2.54元後，走勢才能回穩。

集團控股股東於3月23日發出對集團前景長遠看好的承諾，自願於承諾日計起的15個月內，不會自行處置所持的股份，暗示在未來一年內市場的流通性不會明顯增加。預期股價在近日跌返上市低位後，股價可以按整個自去年10月高位回落的總跌幅，按黃金比率38.2%作出首個反彈，上望目標價3.5元。投資者可以在3.1元買入，跌穿20天線先行沽出止蝕。

京華山一研究部主管 彭偉新(作者為註冊持牌人士，並沒有持有股份及相關衍生產品之權益)