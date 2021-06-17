金曹：6月大市料有驚無險

6月初的一支大陰燭打穿29,000點心理關口之後，恒指反覆下跌，之後更跌穿了5月25日大陽燭的下方28,461點支持位，接近恒指保歷加通道底部28,437點，技術走勢轉弱。

大市下一個支持是期權PUT大倉位28,000點。由於28,000 PUT期權金未見大幅高於200點，初步估計6月回調到27,700至27,800點附近應有不錯的支持，反彈阻力則是期指密集成交區28,760至28,820點。料接近6月結算時應有驚無險，樂觀評估6月結算應可高於28,000點，而且有機會反攻上28,760點樓上。

附表顯示，最新的活躍期權成交下方的調整並不算嚴重。期權投資者似乎並不太擔心聯儲局6月會有出人意外的加息，或會收縮每月1,200億美元買債的額度。由於聯儲局陷於兩難局面，一方面要增加流動性維持低息環境，要做鴿維持就業及經濟增長；另一方面又要做鷹收緊銀根壓制通脹。

今次的物價上升，主要是原材料價格受大量美元增發所拉升，不過由於防範疫情的社交隔離措施仍然生效，聯儲局可能會再看多一、兩個月才會決定收緊銀根，6月股市應有驚無險。另外，拜登經貿團隊密密接觸中國，估計也極有可能先削減民用品的關稅，加上市傳要與伊朗再談判核不擴散條約，也有可能延續奧巴馬政府准許伊朗出口石油的政策，從而推低油價壓通脹。

期權及程式交易專家 金曹