獲黑石溢價31.6%收購 SOHO中國股價飆25%
2021年06月17日 09:22
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內地房企SOHO中國(00410)獲黑石集團控制的基金提出自願性有條件現金要約，每股要約代價為現金5港元，較上日收市3.8元溢價31.6%，亦較SOHO中國截至去年底股東應佔之每股股份經審核綜合資產淨值折讓約40.3%，要約之最高現金代價約236.57億元。黑石有意在要約截止後維持股份在聯交所的上市地位。
SOHO中國周四(17日)復牌，開市大升25%，報4.76元，暫時成交2.8億元。
公告指，原大股東潘石屹及張欣夫婦旗下的Boyce Limited及Capevale Limited (BVI)，已分別作出不可撤回承諾，將各自持有之14.28億股股份接納要約。完成後，Boyce Limited及Capevale Limited (BVI)各自將保留2.33億股SOHO中國，合計佔已發行股本9%。至於黑石持股將增至54.93%。
公告又透露，假設要約將被實施，潘石屹及張欣目前的意向是在要約截止後，從董事會退任，自緊接截止日期後一日起生效。最後截止日將為2021年12月31日後之日期。