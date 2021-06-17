獲黑石溢價31.6%收購　SOHO中國股價飆25%

SOHO中國周四(17日)復牌，開市大升25%，報4.76元，暫時成交2.8億元。

公告指，原大股東潘石屹及張欣夫婦旗下的Boyce Limited及Capevale Limited (BVI)，已分別作出不可撤回承諾，將各自持有之14.28億股股份接納要約。完成後，Boyce Limited及Capevale Limited (BVI)各自將保留2.33億股SOHO中國，合計佔已發行股本9%。至於黑石持股將增至54.93%。

公告又透露，假設要約將被實施，潘石屹及張欣目前的意向是在要約截止後，從董事會退任，自緊接截止日期後一日起生效。最後截止日將為2021年12月31日後之日期。