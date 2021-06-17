許繹彬：恒指支持位28100點　小心息口敏感股

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，隔晚美國聯儲局一如預期維持利率及買債規模不變，而會後公布的利率點陣圖預視到2023年底將加息兩次，較市場預期早。另外，聯儲局亦上調今年、明年及2023年的通脹預測，其中將今年的通脹預測從2.4%上調至3.4%，消息拖累美股三大指數向下，亦帶動美國10年期國債息率大幅抽升至近1.6厘水平。

港股方面，他表示踏入「六絕月」中旬，大市成交萎縮的情況未有改善，形成港股持續出現「陰乾」式下跌，單從本月首個交易日與昨天(16日)相比，恒指已下跌了超過700點。而從陰陽燭圖表來看，更錄得「七連陰」的形態，是近期罕見。港股出現異常淡靜，相信是港股自身出現弱態，因為縱觀全球主要股票市場，其中國內兩市近日仍錄得8,000億至9,000億元人民幣的成交，情況仍算活躍，但這份活躍未有加強北水南下的力度，反而近日北水出現淨流出。而美股市場方面，儘管走勢已不及年初的銳利，但現階段亦算是「牛皮偏穏」，波幅亦只有50至200點。

許擔心，現階段港股市場會出現「跟跌唔跟升」或「高開低走」的格局。若要入市的投資者，建議先行「停一停，諗一諗」，現時大市初步支持位28,100點，而美國剛已公布議息結果，雖然維持貨幣政策不變，但只怕「通脹」或「加息」的消息會繼續令大市作出更深的調整。而息口敏感類別股票，如科技股及生物醫藥股等，恐怕再因息口困擾而首當其衝，所以投資者買賣前必須留意。