發改委：商品投機炒作降溫　粗鋼需求有上升空間

中國國家發改委表示，通過一系列舉措，從目前情況看，市場的投機炒作開始降溫，部分大宗商品如鐵礦石、鋼材及銅等商品價格出現不同程度回落。當局下一步要密切監測市場和價格的變化，促進供需保持動態的平衡，加大期現貨市場的監管力度，維護正常的市場秩序，做好民生商品的價格調控政策的組織落實，保持重要民生商品的市場供應，保持市場價格的基本穩定。

國家糧食和物資儲備局周三(16日)稱即將組織投放銅、鋁、鋅國家儲備。發改委解釋，此次投放面向中下游加工製造企業，實行公開競價，在參與條件方面盡可能向中小企業傾斜。今後一段時間還將會同有關方面，視市場變化，適時開展多批次投放，及時增加市場供應，緩解企業成本壓力，促進價格回歸合理區間。

發改委又表示，預計未來一段時期，特別是在十四五結束前，內地對於粗鋼的需求還會有一定上升的空間，將嚴格執行禁止新增產能的規定，推動鋼鐵行業綠色低碳發展，促進鋼鐵行業兼併重組，堅持企業主體，政府引導，市場化運作的原則，鼓勵鋼鐵行業優化布局，提升鋼鐵行業發展質量和水平。

同時，當局鼓勵鋼鐵企業加快實施綠色化、智能化改造，提高鋼鐵行業發展質量和水平。促進電爐鋼工藝發展，提升行業整體節能環保水平。鼓勵國產鐵礦項目建設擴產，增強有效供給能力。引導鋼鐵企業進一步加強上下游產業鏈合作，營造良好市場環境。

外商投資範疇方面，發改委表示，正會同有關部門研究制定2021年版外商投資准入負面清單，將進一步縮減負面清單，推動服務業等領域擴大開放，以高水平開放促進經濟高質量發展。把先進製造、高新技術等領域作為重大外資項目支持的主要方向，鼓勵外資參與中國製造業高質量發展、新型基礎設施建設和創新驅動發展。