木材價格飆升拖累　美國新屋未動工量創22年新高

美國商務部周三(16日)發布5月房屋營建數據，受到昂貴木材以及其他建材短缺影響，導致建築業難以從樓市暢旺中得益。

報告顯示，美國未來房屋的營建許可降至168.1萬戶，為7個月低位，房屋竣工戶數也下滑 4.1%，至136.8萬戶。此外，已經獲准建設但未開工的房屋數量飆升至1999年以來最高水平，顯示供應可能會在一段時間內保持緊張，並推動樓價上漲。

美國海軍聯邦信用合作社經濟學家Robert Frick表示，儘管需求依然強勁，建築材料和工人短缺，使建築商難以興建房屋，潛在買家應該預期房屋供應將趨緊，新屋及成屋價格亦難免上漲。

根據最新生產者價格報告，5月份軟木價格按年上升154.3% ，創歷年新高增速。雖然隨着鋸木廠忙着增加產量和進口量，木材期貨已從5月歷史高點回落，但目前價格仍然高昂。

美國全國房屋建築商協會的調查顯示，6月份獨立屋營建業信心降至10個月低點，主因在於軟木和其他材料成本上升以及供應量下降，這減緩住宅建設的強勁成長步伐，並推高新屋價格。

美國樓市在新冠肺炎疫情爆發後的經濟復甦中表現出色，自去年第3季以來，住宅建設投資出現雙位數的增長，大多數經濟學家預計，房地產將對今年美國第2季經濟增長帶來良好的貢獻。