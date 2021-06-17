【高盛推介】比亞迪反彈超過半成　留意長期沽證

高盛(亞洲)有限責任公司：美國聯儲局一如預期維持利率及量化寬鬆(QE)規模不變後，大幅上調通脹預測，及有官員推前最快2023年加息預測。而周三(16日)急跌約8.2%的比亞迪，周四(17日)早段未受加息壓力影響，輕微低開約0.3%後即獲資金追捧，股價急彈並上試220元。

比亞迪公布，股東會通過分拆所屬子公司，比亞迪半導體股份有限公司至創業板上市。

觀察個股輪證資金流向，可見周三資金趁低轉向部署好倉，錄得約1,310萬元資金流入，為當日第二多資金流入的相關資產。當中認購證及牛證分別佔約950萬360萬元，並見周三流入牛證的資金較集中在185至190元收回區域的產品。

淡倉方面，則見周三部署熊證的資金主要沽出230元以上收回價的產品，並有部分轉倉至230元以下收回價的貼熊。

比亞迪購證13220，行使價237.57元，2021年7月23日到期，實際槓桿8.8倍，高槓桿、短期。

比亞迪購證20034，行使價234.08元，2021年9月23日到期，實際槓桿5.6倍，貼價、中期。

比亞迪牛證51137，收回價200元，行使價196元，換股比率500，槓桿比率9.6倍，市場上最貼價、槓桿最高牛證。

比亞迪沽證15175，行使價172.78元，2021年11月26日到期，實際槓桿4.1倍，長期、低街貨。

比亞迪熊證57069，收回價260元，行使價264元，換股比率500，槓桿比率4.5倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。

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