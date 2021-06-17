龔成：超低息環境　借貸創富行得通嗎？

由於我們所用的貨幣長期只會不斷貶值，而有錢人又利用「財富系統」去不斷偷走財富，若我們不想財富被偷走，只好主動出擊，將現金轉換成資產，同時為加強「乘」的效果，可以在當中適度運用借貸。

基於整個「財富系統」的背景下，就會得出以下結論：

● 愈早持有資產愈有利；

● 持有愈多資產愈有利；

● 借取愈多現金愈有利；

● 愈遲償還現金愈有利。

但有幾點大家不得不注意的：

● 一定要是真正的「資產」；

● 借現金時要注意利息；

● 要長期持有才有效；

● 雖然前提是借愈多愈有利，但實際操作時，要注意當中條款，以及要能抵禦到中短期的風險，故此只宜適度借貸。

【不要避風險 要管理風險】

適當借貸可以提升我們的回報，但誤用的又會出現虧損，而大家面對借貸，第一步是學習，不是逃避，明白原理後就可以適當運用。在平衡風險及「供得起」原則下，借貸的確能助我們的財富更有效增值，關鍵在於管理風險，及分析「風險」與「回報」。

其實我們要做的，就是把握在「系統」的長期運行中，資產與現金不斷拉開的差距。例如：今天借10,000港元，若5年貨幣貶值一半，到時所歸還的10,000元其實只是5,000元。當然，借10,000元不是免費的，這成本就是利息，其中一項要考慮的，就是利息與貨幣貶值之間的比較。

借到現金後，當然不會只持有這些現金的，而是會將借得的現金轉為資產，資產的價格上升，其中一部分只是反映貨幣貶值。借貸是一個大課題，大家學習前勿胡亂運用，而投資在那些「資產」，同樣是一大課題，所以大家要保持學習，提升自己的財務知識。

龔成(作者著有多本財經暢銷書，過往十年投資成績驕人。現為證券業持牌人士，並擔任股票課程導師，其Facebook專頁粉絲人數超過10萬人。)