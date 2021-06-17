【瑞通推介】南方A50認購證續有買盤吸納

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國聯儲局維持利率和每月買債規模不變，但調高通脹預測，預期最快在2023年加息兩次，道指隔晚收報34,033點，跌265點或0.8%。

恒指周三(16日)收報28,436點，跌201點或0.7%。周四(17日)早段再跌逾100點，曾回落至28,300點以下。恒指好倉(牛證及認購權證)周三淨流入近3,300萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾1,300萬元，反映投資者續預期港股將見反彈。周三恒指牛證街貨重貨區為收回價28,100至28,199點，而熊證街貨重貨區為收回價30,000至30,099點。

美團周三愈跌愈深，全日下挫4.5%，收報288.8元，並錄約11.5億元北水淨沽出。美團近日因應疫情，於廣州額外投入逾100萬元人民幣配送補貼，並進行多項抗疫舉措，惟未能抵銷市場對美債息上升拖累科技股的憂慮。美團周四早段曾再跌逾1%，低見284元以下，下試接近280元的250天線，及後回穩。輪證資金流方面，周三有逾2,100萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有近660萬元淨流出。

美國10年期債息上升，金融股有支持。滙豐控股上日收升1.6%於48.1元，是表現最佳藍籌，並結束4連跌走勢。另據報集團或於數日內公布出售法國零售業務予私募股權公司。滙控周四早段好淡爭持，徘徊在48元以上。周三有逾30萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾20萬元淨流入。

比亞迪股份周三重挫8.2%，收報206元，是表現最差藍籌。不過股份自5月中旬觸底後開展升浪，至周三仍累漲49%，守在各移動平均線之上。有券商預期晶片短缺因素將持續影響6月份的汽車銷售，但中國電動車市場仍處於結構性增長階段，滲透率不斷提高。另比亞迪公布，股東會通過分拆所屬子公司比亞迪半導體股份有限公司至深交所創業板上市。比亞迪周四早段回升逾6%，重上218元。超過1,300萬元資金在周三淨流入其輪證好倉，淡倉同日則有逾680萬元淨流出。

內地周三公布多項5月份經濟數據，包括規模以上工業增加值、社會消費品零售總額、全國房地產開發投資等，表現均略遜預期。南方A50周三以近全日低位19.84元收市，下跌1.3%，錄3連跌，周四早段繼續回軟，低位跌穿50天線(19.75元)。周三分別有逾250萬元和近10萬元淨流入其好倉和淡倉。

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