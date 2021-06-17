摩通上調李寧目標價至92元 料受惠強勁銷售及利潤增長
2021年06月17日 11:44
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券商摩根大通發表研究報告，重新給予李寧(02331)「增持」評級，目標價由68港元上調至92元，認為公司作為內地第2大運動品牌，去年市佔率7%。
報告指出，公司核心盈利於2016年轉正，到去年已增約7倍。即使在疫情下市場有下跌迹象，但公司淨利潤率仍擴張90個基點，主因管理層致力優化供應鏈、產品、渠道及零售營運。
展望將來，該行相信公司增長將受惠強勁銷售勢頭及利潤擴張，估計李寧淨利潤率將由2020年的11.7%，增至2023年的14.8%，與安踏(02020)之間的距離收窄。該行估算2021至2023年公司銷售及盈利的年複合增長分別為24%及34%，並對公司2021年盈利預測較市場預期高約5%。
該行預料今年公司的批發、零售及電商業務將有約兩成的增長，估計毛利率將按年擴闊150個基點，主要受惠折扣減少、供應鏈效率提升及產品組合改善等。去年公司經營開支與銷售比例按年收窄2.9個百分點，今年該行估計比例將再收窄約150個基點，並料核心李寧品牌、中國李寧及李寧YOUNG將分別淨開店200、100及150家。