摩通上調李寧目標價至92元　料受惠強勁銷售及利潤增長

報告指出，公司核心盈利於2016年轉正，到去年已增約7倍。即使在疫情下市場有下跌迹象，但公司淨利潤率仍擴張90個基點，主因管理層致力優化供應鏈、產品、渠道及零售營運。

該行預料今年公司的批發、零售及電商業務將有約兩成的增長，估計毛利率將按年擴闊150個基點，主要受惠折扣減少、供應鏈效率提升及產品組合改善等。去年公司經營開支與銷售比例按年收窄2.9個百分點，今年該行估計比例將再收窄約150個基點，並料核心李寧品牌、中國李寧及李寧YOUNG將分別淨開店200、100及150家。