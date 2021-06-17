調查：逾9成日企考慮擴大在華業務

由進駐中國的日本企業組成的中國日本商會發布《中國經濟與日本企業2020年白皮書》顯示，雖然受新冠肺炎疫情衝擊，加上中美貿易摩擦持續，但仍有超過6成日資企業料在2020年實現盈利，並繼續看好在華開展業務的前景。

中國日本商會會長、住友商事株式會社常務執行董事、東亞總代表禦子神大介指出，與亞洲其他地區相比，日資企業在中國受到疫情的衝擊以及世界經濟增速放緩的影響非常有限。有63.5%的受訪日資企業預計2020年能夠在華實現盈利，高於在主要國家48.9%的平均水平，意味着日資企業在華經營狀況較在其他地區好。

此外，有92.2%的受訪企業表示將在未來1至2年擴大或維持在華業務，而且並未出現大規模轉移或撤出中國的現象，僅有7.2%的受訪企業表示會調整生產基地，其餘92.8%的受訪企業均表示無此計劃。

然而，在中美摩擦和疫情背景下，日資企業在華面臨的不確定性有所增加。對於日資企業今後1至2年在華業務的發展方向，回答「擴大」的企業佔比較上一年下降6.6個百分點，「維持現狀」的企業佔比則上升5個百分點。對於2020年度的營業利潤預期，估計「盈利」的企業佔比較前一年下降5個百分點，料「虧損」的企業佔比則上升6.3個百分點。

此外，《白皮書》共提出524條建議，數量創歷史新高。禦子神大介指出，希望《白皮書》能為中國政府今後的政策營運提供參考。

對於中國近年施行的法律和規定，將危害中國國家主權和安全以及歧視性措施等列入處罰對象範圍。《白皮書》要求明確甚麼樣的舉措會受到處罰等定義和適用範圍，以及適用時的判斷標準。

《白皮書》建議，中國在制定相關法規的過程中，可聽取外資企業的意見，避免施行時對外資企業的產品進行區別對待。另外，希望改善因疫情蔓延而停滯的中日往來。期望盡快恢復中日之間的直飛航班，並增加已恢復航線的航班數量等。