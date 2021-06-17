熊俊傑：美聯儲轉鷹　美元急彈

期待已久的美國聯儲局議息結果，最終為市場重新注入動力。股匯兩市橫行整固足足一個月，主要是投資主題及背景已被資金徹底反映在資產價格之上，而隨着新冠肺炎疫情逐步緩和，經濟活動似乎在政治及金融決策者們的推動下，必須落實「起錨」。

經濟重啟都必有先兆，包括反映市場預期的主要股票指數及百業之母的銀行股票價格見底回升、原材料及大宗商品價格持續上升，及生產物價指數數(PPI)回升等。以上提及的基本上都已經實現了。供應鏈上游的物價全面上升，無法避免的是更高昂的成本，最終必然轉嫁到消費者身上。

美國消費者物價指數(CPI)已連續上升4個月，由年初的1.4%升至上周公布的5月增長5.0%。即使參考較為保守的核心個人消費支出(Core PCE)，4月按年增長已經高達3.1%，超越聯儲局的2%官方目標。儘管聯儲局多次表明年內不會加息，市場人士其實很清楚，在通脹升溫後，經濟逐步回復穩定，減債加息只是時間的問題。何況鮑威爾領導的聯儲局在傳遞訊息給民眾的成效不錯，透明度亦算高。在年初至今不斷向市場發放通脹會在下半月超出該局目標，而超出的時間只屬暫時性，在明年將回落至正常合理水平。在貨幣政策方面，在疫情期間推行的一些資金流動輔助措施，亦會在經濟許可的環境下逐項取消。(例如，聯儲局3月宣布不再延長補充槓桿率 (SLR) 豁免措施。)

至於凌晨時聯儲局最新公布的點陣圖(Dot Plot)顯示，18名貨幣政策委員有11名支持聯儲基金利率目標維持於現時水平不變。市場焦點則投放在大部分委員，相比3月會議時都變得相對鷹派，當中有兩名委員認為利率目標在明年底需要提升至1.60%。筆者對此表示認同，政策調整的步伐及方向均相當合理。通脹急升溫，主要是預期及供應問題所導致，當預期實現且供求取得階段性平衡，央行再以貨幣政策調整控制較為可取。除了預料資金流動輔助措施慢慢「落架」，資產購買有可能最快於本年底開始縮減。而最令市場關注的利率目標，或於明年次季提升。不過，筆者會密切留意物價水平，假若通脹持續升溫及升至偏高水平，不排除聯儲局會以「行動」取代「出口術」，突擊式直接加息0.1厘，向市場發出警號，令通脹降溫。

交易策略方面，美匯指數(DXY)在5月打底後，本月主要於90至90.5之間整固。凌晨議息結果出爐，指數抽升至91，其後高見91.48。該位為3月雙底及4至5月初的重要阻力，加上5月低位(89.53)至整固區阻力(90.63)之幅度，剛好已100%反影了在今次升勢。因此，美元很可能在短線現回吐。

歐元兌美元(EUR/USD)於1.9990為重要關口，短線博反彈，上望1.2050及1.2090，穿1.1970止蝕。澳元方面，憂慮商品價格於高位調整，不建議買入，直至兌美元見0.7590或0.7550。如果中線看好美元，可等待美元兌日圓(USD/JPY)回落至110.20及109.90買入，穿109.40止蝕。

艾德證券期貨高級副總裁 熊俊傑(此為一般市場評論，並非構成投資建議，投資者請自行負責。)