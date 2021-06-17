維他奶獲補貼　惟全年純利僅增2%　香港業務收入跌12%

期內，經營溢利按年增長19%。雖然集團受到疫情衝擊，導致來自學校、便利店及食肆等銷售渠道的香港營運收入嚴重下跌，但集團共獲得政府有關疫情的補貼達2.25億元。撇除有關補貼及在維持原有員工人數及其他開支的大前題下，集團的經營溢利則下跌11%。

集團收入增長4%，至75.2億元。毛利升3%，至39.54億元。毛利率維持53%，撇除所有疫情相關政府補貼，毛利則升2%。

中國業務的收入以當地貨幣計算增長8%，帶領集團的整體復甦，維他奶及維他核心品牌產品銷售持續增長。儘管面對疫情帶來的種種挑戰，集團東莞的新廠房亦如期開始運作。

疫情實施的限制措施持續影響香港的便利店及食肆等銷售渠道，亦大幅影響維他天地的學校小賣部業務。因此，香港業務的收入下跌12%。

集團展望，疫情帶來的各種挑戰在短期內仍會影響集團的營商環境，不單導致原材料及物流成本上升，亦令營運更添難度及不確定性。在此情況下，集團對銷售前景是審慎樂觀。