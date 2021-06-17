【產經直播】即刻解讀美國聯儲局議息結果！

美國聯儲局議息一如預期維持利率及每月買債步伐不變，但提高今年的通脹預測至3.4%，點陣圖亦顯示，可能提前在2023年底前加息兩次，但主席鮑威爾在會議後的記者會表示，討論加息仍為時尚早，又未能交出縮減買債規模的具體時間表，到底要如何解讀？

隔晚美股向下，當中納指表現相對硬淨，反映投資者對美國的科技股仍有信心？港股周四(17日)低開後亦收復失地，近期表現不濟的新經濟股可博反彈？

今集《三星資產運用(香港)特約：ETF解密》找來三星資產運用ETF投資策略副總裁凌子敬及宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒，同你拆解市況。

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