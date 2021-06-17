調查：8成港爸退休不期望子女供養　9成將財富傳承下一代

父親節將至，保誠保險訪問已為人父的香港客戶，結果顯示，8成受訪港爸不期望自己退休時獲子女供養，有6成受訪父親反而擔心子女將來不夠錢用，超過9成表示會將財富傳承給下一代，平均約佔自己財富的2/3。

調查結果顯示，由於港爸不依賴子女供養，他們傾向預留財富作個人退休之用。受訪港爸認為平均需要預留約460萬元作個人退休之用，並估計自己退休後的個人每月平均開支為1.7萬元，然而約6成受訪者未有太大信心完成該退休儲備目標及擁有舒適的退休生活。

為人父母後，受訪港爸對理財規劃的心態出現明顯轉變，近6成港爸視「家人/家庭」為人生最重要的一環，對比成為父親前視「家人/家庭」的重要性(31%)有顯著上升。在實際行動上，他們變得更節儉，消費時會作更多考慮(64%)、更周詳地計劃及管理收支，如紀錄每項支出以便日後檢閱(45%)、以及在投資取態上較以往保守(40%)。

此外，調查亦顯示，超過9成人打算以不同方式傳承大部分財富給下一代，當中包括銀行存款(80%)、保險計劃(75%)及物業(73%)等，其中兩成人更計劃提早於子女組織自己家庭時傳承財富。不過他們卻擔心未來的財富會減少或未能傳承給下一代，原因包括因為患病要支付龐大醫療費用(37%)、失業/失去收入來源(18%)及投資失利(18%)等。

當被問及希望子女滿30歲時獲得甚麼人生成就時，大部分爸爸表示寄望子女擁有穩定的工作(78%)、擁有自己的終身伴侶(44%)、擁有自己的物業(43%)及財務自由(43%)。而絕大部分受訪者不期望子女結婚後與自己同住(93%)。

保誠行政總裁容佳明表示，隨着時代變遷，傳統養兒防老、期望生兒育女可令自己晚年更有保障的觀念已漸漸薄弱。洞悉到不少香港父母對子女關懷備至，香港父母亦有能力自理退休後的生活，因此財富傳承及退休規劃是財富管理的重點之一。