【高盛推介】騰訊表現落後大市 留意高槓桿購沽證
2021年06月17日 12:56
東網電視更多新聞短片
高盛(亞洲)有限責任公司：美國聯儲局加息步伐較市場預期快影響之下，周四(17日)早段港股受壓低開，但及後亦隨即倒升，唯獨重磅股騰訊控股未有跟隨。騰訊周三(16日)跌約0.6%，周四早段低開約0.4%後曾低見591.5元的近1個月低位，及後跌幅收窄。
觀察個股輪證資金流向，可見近期好倉獲資金持續吸納，過去4個交易日皆錄得資金流入，合共約4,380萬元。當中認購證及牛證分別佔約2,770及1,610萬元。而周三流入牛證的資金有約350萬元，並較集中在580至585元收回區域的產品。熊證於周三亦獲資金繼續流入，有約30萬元。
觀察港股通資金流向，則見周三北水繼續沽出騰訊，錄得約7.1億元資金淨賣出。
近期騰訊股價於600元水平窄幅上落，而波幅收窄導致其引伸波幅急跌。因此投資者如欲部署好倉，需注意波幅進一步回落的風險，建議可留意波幅敏感度較低的價內認購證，以控風險。
投資者如看好，認購證方面的高槓桿選擇可留意屬貼價、中年期的騰訊購證(15028)。並可留意屬價內、長年期的騰訊購證(28904)，為低波幅敏感度、低時間值損耗的選擇。牛證方面的近牛選擇可留意騰訊牛證(61642)。遠牛選擇可留意騰訊牛證(63703)。
騰訊購證15028，行使價656.38元，2021年9月13日到期，實際槓桿12.0倍，高槓桿、貼價、中年期。
騰訊購證28904，行使價581.38元，2021年12月23日到期，實際槓桿6.3倍，價內、長年期、低波幅敏感度、低時間值損耗。
騰訊牛證61642，收回價570元，行使價567.2元，換股比率500，槓桿比率20.6倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
騰訊牛證63703，收回價550元，行使價547.5元，換股比率500，槓桿比率12.2倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
騰訊沽證22503，行使價555.38元，2021年8月19日到期，實際槓桿14.14倍，高槓桿、低街貨。
騰訊熊證69872，收回價620元，行使價623元，換股比率500，槓桿比率18.3倍，相近收回價近熊中槓桿最高。
免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2021年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。
認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。有關上市文件可於此網頁下載： http://www.gswarrants.com.hk。