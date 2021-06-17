【高盛推介】騰訊表現落後大市　留意高槓桿購沽證

高盛(亞洲)有限責任公司：美國聯儲局加息步伐較市場預期快影響之下，周四(17日)早段港股受壓低開，但及後亦隨即倒升，唯獨重磅股騰訊控股未有跟隨。騰訊周三(16日)跌約0.6%，周四早段低開約0.4%後曾低見591.5元的近1個月低位，及後跌幅收窄。

觀察個股輪證資金流向，可見近期好倉獲資金持續吸納，過去4個交易日皆錄得資金流入，合共約4,380萬元。當中認購證及牛證分別佔約2,770及1,610萬元。而周三流入牛證的資金有約350萬元，並較集中在580至585元收回區域的產品。熊證於周三亦獲資金繼續流入，有約30萬元。

觀察港股通資金流向，則見周三北水繼續沽出騰訊，錄得約7.1億元資金淨賣出。

近期騰訊股價於600元水平窄幅上落，而波幅收窄導致其引伸波幅急跌。因此投資者如欲部署好倉，需注意波幅進一步回落的風險，建議可留意波幅敏感度較低的價內認購證，以控風險。

騰訊購證15028，行使價656.38元，2021年9月13日到期，實際槓桿12.0倍，高槓桿、貼價、中年期。

騰訊購證28904，行使價581.38元，2021年12月23日到期，實際槓桿6.3倍，價內、長年期、低波幅敏感度、低時間值損耗。

騰訊牛證61642，收回價570元，行使價567.2元，換股比率500，槓桿比率20.6倍，相近收回價近牛中槓桿最高。

騰訊牛證63703，收回價550元，行使價547.5元，換股比率500，槓桿比率12.2倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。

騰訊沽證22503，行使價555.38元，2021年8月19日到期，實際槓桿14.14倍，高槓桿、低街貨。

騰訊熊證69872，收回價620元，行使價623元，換股比率500，槓桿比率18.3倍，相近收回價近熊中槓桿最高。

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