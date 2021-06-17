調研料今年全球記憶體市場預測增長32%

IC Insights所發布的McClean最新調查報告指出，今年的記憶體晶片市場預估增長達32%。其中，DRAM市場的銷額預估年增41%，NAND快閃記憶體的銷額預估年增22%。

外媒引述該報告指出，由於供應狀況依然緊繃，估計DRAM每1位元組的平均單價、在今 年下半年仍然看漲。此外，NAND每1位元組的平均單價、在去年第一季至今年第1季之間下滑了26%，不過價格也在今年第二季趨穩，也預估在今年剩餘的兩個季度、行情應該會出現上揚。

對於南韓三星電子及SK海力士而言，DRAM和NAND快閃記憶體是兩大出口項目。依照TrendForce數據，三星在今年第1季的時候，DRAM及NAND快閃記憶體的全球市佔、分別達到42%和33.5%，皆位居全球第一。

另外在SK海力士方面，該公司的DRAM產品以29%的市佔率在全球排名第二，NAND快閃記憶體也以12.3%的市佔率排名第4。除了記憶體之外，IC Insights預估今年的相對IC市場將增長25%、邏輯IC將增長24%。並且預估整體IC市場將在今年增長24%、從先前預估的19%年增長率作出向上修訂。出貨單位也預估年增21%，平均售價也估計上揚2%。

報告又提到，IC市場24%的年增長率、是過去16年來第3大的增長幅度，只遜於2010年的33%、以及2017年的25%。