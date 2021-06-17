中原按揭王美鳳：按息仍處1.5厘以下　低息環境持續

美國聯儲局最新利率預測「點陣圖」顯示，到2023年底前利率預測中位數為0.6厘，相當於將加息兩次，有別於3月時預測中位數僅0.1厘。市場人士則料對本港息口影響不大，相信未來一段時間內本港的低息環境將會持續。

中原按揭董事總經理王美鳳指出，根據過往經驗，美國收水的影響未必等於即時傳導至香港。她指出，本港息率大致受美息走勢、資金水平及流向、港元需求所影響，現時逾9成半供樓人士選用H按，故此供樓人士受銀行同業拆息的走向影響為主，原則上市場「收水」或會影響資金流向，繼而影響拆息走勢，惟美國縮表對港元拆息不一定有即時影響，則視乎本港資金流向及變速。

王續稱，短期內港元拆息在半年結臨近或短期性因素影響下或現微細波幅，在不受短期性或季節性因素影響下，預期1個月拆息仍會徘徊在0.1厘水平，年內按息則主要處於1.5厘以下低水平，本港在今、明兩年仍會維持低息環境。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明亦表示，若美國經濟持續性錄得改善，聯儲局或會年底前先改變現有貨幣政策，即減少或停止買債後，才會考慮加息，料年內美港息口仍會保持低企。