建銀國際：美聯儲最快年底縮減量寬　通脹壓力難消退

建銀國際發表今年下半年市場展望，指美國聯儲局維持利率政策和量化寬鬆規模，並開始討論縮減買債，料當局最快於年底或明年初開始縮減量寬，並在明年底或2023年才會展開加息周期，縮表則會在加息周期後半段進行，惟一切將取決於美國的通脹規模。

建銀國際證券研究部董事總經理及首席策略師趙文利表示，參考過往金融危機，泡沫均集中在單一市場，惟今次已經歷數輪量化寬鬆，股票、債券、房地產等估值變得昂貴，未來出現資產泡沫機會高，亦迫使聯儲局及早出手。他亦指，美國通脹預期不斷升溫，下半年的房地產租金和價格將推高消費者物價指數，雖現時失業率高企，惟薪金壓力飆升，即使失業指數高位，影響卻已反映在通脹，故通脹壓力難以在下半年內消退。

趙氏表示，市場對聯儲局釋出的鷹派信號早有預期，港股今日(17日)的表現亦符合市場預期，但不認為美國的貨幣政策會對港股表現有重大負面影響，料港股下半年總體維持區間波動，大致呈現M型走勢，恒指將在26,500點至29,500點之間波動。

人民幣方面，該行將年底目標價定為6.4兌一美元。趙氏指，由於人民幣匯價對中國出口的影響巨大，人行早前調高外匯存款準備金率亦是一個重要信號，反映中央調控人民幣的決心，故料未來人民幣將會維持在現水平。

南向理財通方面，趙氏指，初期開放的額度規模少，同時，現時國內的投資收益較境外為佳，故認為短期內對香港的影響不大，惟看好未來放寬後的發展。