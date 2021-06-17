美匯重上91.5水平　道期挫逾百點

美匯指數站上91.5，為4月19日以來首次；港匯7.7649；離岸人民幣(CNH)報6.4335；美元兌日圓報110.58；歐元企1.1954，英鎊處1.3986。金價報1,809美元。油價偏軟，布油報74.11美元，紐油報71.87美元。道指期貨跌119點。歐股早市下跌，其中英股跌0.32%；德股跌0.05%；法股跌0.04%。

●市後關注點

-20:30 美國上周新申領失業救濟人數

-22:00 美國5月領先指數

-港交所網站包括披露易一度「死機」，正調查事件。

-領展全年可分派收入增長0.7%，每基金末期分派148.34仙。

-維他奶獲補貼，惟全年純利僅增2%，香港業務收入跌12%。

-中芯：首季歐美客戶收入佔比45%，產能供不應求。

●滙豐最優惠利率維持5厘不變。

●調查：逾9成日企考慮擴大在華業務。

●中國經濟：

-內地首5個月公共預算支出按年增3.6%。

-SWIFT數據：5月人民幣全球交易使用比重降至1.9%。

-冀上海旅遊業加速發展，內地推「新12條」助攻。

-中銀保監：就銀行保險大股東行為監管辦法公開徵求意見。

-5月廣州新盤按年漲價11.2%，深圳二手樓價按月跌0.1%。

●微軟任命CEO納德拉兼任主席。

●聯儲局偏鷹言論，高盛及德銀放棄睇升歐元。

●德國3月出生人數突破6.5萬名，創23年新高。

●薩爾瓦多尋求比特幣技術支援，世銀：存有缺陷拒協助。

●中國華融計劃出售子企，傳國新控股擬購華融證券。

●晶圓代工台企將加價30%？分析：非台積電一貫作風。

●英特爾CEO：全球數碼化助晶片業迎來「黃金十年」。

●加拿大央行：將漸進式進一步調整量化寬鬆。

●澳洲5月季調後失業率5.1%，央行洛威：工資面臨上漲壓力。

●木材價格飆升拖累，美國新屋未動工量創22年新高。

●調研料今年全球記憶體市場預測增長32%。

●金管局：聯儲局何時加息屬未知之數，應續保持謹慎及管理風險。

●調查：8成港爸退休不期望子女供養，9成將財富傳承下一代。