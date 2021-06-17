維他奶：資本開支未來2至3年趨保守　看好內地市場

他表示，對內地市場發展有信心，即使植物奶市場過去幾年發展有放緩，但有更多創新產品及新舊競爭者進入市場，而零售商及消費者對於植物奶的興趣益增；至於茶飲市場相對更加龐大，增長速度相對植物奶市場緩慢，但市場正向高端化、多元化轉型，為公司帶來更多機會及擴張空間，比如無糖、氣泡茶飲等，又指新產品「維他」氣泡檸檬茶有望鞏固集團的市場地位。

對於全球大宗商品漲價潮來襲，今年新上任的集團首席財務總監吳茵虹表示，預計大豆及糖的價格會上升，對利潤帶來一定壓力，但集團會繼續加大投資鞏固品牌。

執行主席羅友禮表示，他已經營「維他奶」50多年，今年的打擊是前所未有，尤其是一次性飲用的銷售渠道，及學校小賣部業務停擺，對業務打擊相當大，但慶幸員工「中招」的數字不大，又感謝市民對品牌的支持。他表示，長遠而言，鼓勵員工接種疫苗，因為除了可以令香港早日復原，打針也是身為香港市民的責任。至於會否有特別安排為港人打氣，他表示正在考慮有關計劃，但尚未執行。