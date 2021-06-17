5月份中環甲廈空置率輕微回升至7.35%

中原(工商舖)資料顯示，5月份中環區甲級商廈空置率達約7.35%，按周回升0.15個百分點，為自去年11月起，連續7個月維持於約7%水平。該行中原(工商舖)寫字樓部區域營業董事蔡德寶表示，不少業主提供較長免租期及裝修優惠，吸引企業進駐及續租，同時，部分金融及營銷相關行業及大型品牌企業等仍需在該區作為營運據點，亦支撐空置率及租金走勢趨穩定，亦減低「去中環化」的影響。而近期區內甲廈租賃情況已趨平穩，帶動空置率上落幅度有限。

他指出，近期中環區屢傳矚目的寫字樓租賃個案，有國際企業選擇重返中環。如全球財經資訊及數據供應商標準普爾，今年4月由九龍站環球貿易廣場遷至中環交易廣場3座3樓及4樓全層作整合業務，涉及總面積約2.2萬方呎。另外，中環亦錄得不少同區搬遷個案，包括中國人壽富蘭克林資產管理原租用區內長江集團中心，新近轉租同區交易廣場1座中高層全層，面積約1.3萬方呎，市傳成交呎租約120元。而皇后大道中15號約克大廈9、10及16樓同樣獲區內租客搬遷進駐，單位總面積約2.4萬方呎，新租客料為律師行，原租用同區中匯大廈。蔡相信，隨着疫苗接種及通關事宜有新進展，料中環甲廈租賃會慢慢轉活躍，帶動空置率穩步走勢，甚至回落。