於該年度，該預期溢利主要是由於以下各項之淨影響所致，包括(a)經抵銷相關遞延稅項支出約1.03億元之持作買賣之股權及債務工具投資之公平價值收益約為8.56億港元，相對2020年同期之公平價值虧損則約為2.24億元；(b)經抵銷相關遞延稅項撥入約1.68億元及非控股權益攤佔虧損約3,700萬元之物業存貨減值撇減約為4.36億元，相對2020年同期之減值撇減則約為1,800萬元；(c)經抵銷相關遞延稅項撥入約1.84億港元及非控股權益攤佔虧損約5,100萬元之投資物業公平價值虧損約為1.73億元，相對2020年同期經抵銷相關遞延稅項支出約2,200萬港元及非控股權益攤佔溢利約700萬元之公平價值收益則約為1,800萬元；(d)若干金融資產之減值虧損(主要為貸款及相關應收利息及應收聯營公司款項)約為2.52億元，相對2020年同期之減值虧損則約為1.66億元；(e)出售附屬公司之除稅後收益淨額約為1.11億港元，相對2020年同期出售附屬公司之除稅後收益淨額則約為6,100萬元；及(f)公司攤佔聯營公司之溢利淨額約為1.02億元，相對2020年同期本公司攤佔聯營公司之虧損淨額約為9,400萬元。