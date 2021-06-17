元朗瑧頤及何文田瑧樺陸續交樓

何文田瑧樺近月已落成及陸續交樓。

至於另一位處何文田的已屆現樓項目瑧樺屬單幢式新樓，樓高24層，以樹屋概念為設計藍本，冀讓住客身處鬧市也有一種住進大自然的寧靜感覺。

該項目會所「Treehouse Club」佔地約4,360方呎，為切合各年齡層住客對品味生活的追求，方便住戶可隨不同場合利用摺趟門作出彈性規劃。除了Timber Lounge、健身室、宴會廳The Feast外，會所更為小孩特設以樹屋探索為主題的室內遊樂園Adventure Playland，以及設有兒童閱書區。

兩個項目皆結合集團多年的建築經驗及對港人生活模式的了解，自家研發了一系列以人為本的家居設計，如內置USB槽及插座的多功能鏡櫃，方便住戶可以一邊梳洗一邊使用電子產品。