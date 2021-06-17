買家信心上升　沙田洋房及分層戶湧現大額成交

疫情緩和下市場憧憬通關在望，豪宅交投率先明顯轉旺，沙田九肚的一手洋房再錄樓價逾1億元成交，區內分層大戶亦湧現多宗大額承接，反映買家入市信心持續上升。

●九肚雲端洋房逾1.24億元獲承接 呎價4.25萬

大額豪宅交投加快湧現。新鴻基地產（00016）旗下沙田九肚雲端，今日（6月17日）售出Premier 15 洋房，實用面積2,938方呎，花園面積296方呎，天台則為661方呎，成交價逾1.24億元，呎價4.25萬元。

同系區內瓏珀山，今日（6月17日）以招標形式售出4伙，實用面積介乎942至1,502方呎，成交金額由1,688.8萬至2,934.6萬元，呎價17,928至20,038元。

●九肚富豪‧山峯四房大戶4612萬元沽出 呎價2.28萬

百利保控股（00617）等位於沙田九肚的富豪．山峯，今日（6月17日）透過招標形式售出1個分層單位，為第1座5樓B室，屬四房四套間隔，實用面積2,023方呎，成交價 4,612.4萬元，包括1個住宅車位，呎價約22,800元， 成交期為720日。

該集團執行董事兼首席營運官范統表示，樓市氣氛暢旺，豪宅市場表現突出，項目於上半年累計暫錄13宗成交，套現接近7.2億元。

●EIGHT STAR STREET高層戶4850萬元成交創項目新高

●屯門帝御．星濤特色戶呎價近2萬元售出

屯門區新盤特色戶續受買家追捧。恒基物業代理負責銷售的屯門帝御．星濤 ，周四(17日)連沽兩伙，其中2座19樓單位11，實用面積291方呎，天台面積209方呎，成交價571.87萬港元，呎價19,652元。

整個帝御系列各期由開售至今，合共售出1,590個住宅單位，套現逾76.92億元。

●西南九龍維港滙兩期6月暫已沽出30伙

臨海新盤銷情向好。信和置業（00083）及會德豐地產等5大發展商合作的西南九龍維港滙I及III，今日（6月17日）連錄5宗成交，其中1期5座17樓B單位，實用面積448方呎，成交價約1,208.2萬元，呎價約26,970元。項目於6月至今已累積沽出30個單位。

●啟德維港1號提供1059伙 戶型一房至四房

游指示範單位已接近完工階段，首張價單將涵蓋不少於212個單位，短期內會上載售樓書及開放示範單位。

資料顯示，項目高座提供一房至三房及特色單位，包括246伙一房戶，實用面積約330至360方呎、553伙兩房戶，實用面積約430至560方呎、244伙三房戶，實用面積約600至770方呎、及6伙特色戶，實用面積約810至1,520方呎。迎海大宅則設10伙，全為四房單位，實用面積約1,780至1,790方呎。