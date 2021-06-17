居屋翠寧花園已補價440萬易手　原業主獲利約5倍

近期買家積極入市，有意移民的業主亦趁樓市氣氛轉旺放盤，屯門居屋翠寧花園一個兩房戶，原業主劈價10萬港元，在已補價自由市場以440萬元易手，持貨12年仍獲利約5倍離場。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●上環荷李活華庭A座高層B室，實用面積約616方呎，兩房間隔，獲同區換樓客以1,400萬元承接，呎價約22,727元。有關價錢較去年底的屋苑同座高層B室低約5.4%，故吸引買家入手。原業主持貨約16年，現轉手賺約1,005萬元或2.5倍。

●上環雍翠臺2座中層A室，實用面積378方呎，兩房間隔，業主以830萬元易手，呎價約21,958元。原業主於2006年以280萬元買入，現帳面獲利550萬元或約2倍。

●大坑光明臺1座低層G室，實用面積約568方呎，兩房間隔，以1,050萬元成交，呎價約18,486元。買家見同區有豪宅新盤興建，區內樓市潛力不俗，故加快入市決定。原業主於2017年1月購入，物業升值約24%。

●北角海峰園高峰閣低層E室，實用面積834方呎，三房間隔，獲區外換樓客以約1,650萬元承接，呎價約19,784元。原業主於2004年8月以381萬元購入，現帳面獲利1,269萬元或約3.3倍。

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九龍區

●啟德一號本月暫錄3宗成交，屋苑2座低層H室，實用面積376方呎，一房間隔，以845萬元成交，呎價約22,473元。原業主於2016年9月以553萬元買入，現沽貨帳面獲利292萬元或53%。

●土瓜灣傲雲峰2座極高層H室，實用面積482方呎，兩房間隔，以948萬元易手，呎價約19,668元。原業主於2004年3月以236萬元買入，現帳面獲利712萬元或約3倍。

●長沙灣泓景臺本月暫錄約9宗成交，平均實用呎價約18,844元。屋苑3座高層B室，實用面積676方呎，三房連套房間隔，最初以1,380萬元放售，終以1,305萬元易手，呎價約19,305元。原業主持貨11年，單位期內升值約1.2倍。

●將軍澳日出康城5A期MALIBU本月暫錄約4宗成交，平均實用呎價約19,104元。屋苑3A座中層D室，實用面積370方呎，一房間隔，以792萬元成交，呎價約21,405元。原業主持貨3年，獲利197萬元離場。

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新界區

●屯門居屋翠寧花園2座低層K室，實用面積431方呎，兩房間隔，業主有意移民，願減價10萬元，在已補價自由市場以440萬元，獲區內上車客「即睇即買」承接，呎價約10,209元。原業主於2009年在自由市場以約77萬元購入，物業升值約5倍。

●屯門市廣場本月暫錄3宗成交，屋苑2座中層F室，實用面積326方呎，兩房間隔，叫價510萬元，議價後減17萬元至493萬元沽出，呎價約15,123元。原業主持貨5年，帳面獲利121萬元或約33%。

●元朗蝶翠峰6座低層G室，實用面積約779方呎，屬三房套連儲物室間隔，原叫價820萬元，議價後減38.2萬元或約4.7%，以781.8萬元成交，呎價約10,036元。原業主於2011年6月以395萬元購入，物業升值約98%。

●天水圍居屋市場氣氛十分旺熱，本月已錄得超過70宗成交。新成交包括天頌苑B座中層4室，實用面積650方呎，三房連套房間隔，獲買家即睇即買，在未補價第二市場以485萬元成交，呎價約7,462元。原業主於2000年1月以91.87萬元一手買入，單位期內升值約4.3倍。

●荃灣中心6座中層G室，實用面積約380方呎，兩房間隔，單位放盤約兩星期，原叫價538萬元，減價20萬元或約3.7%至518萬元沽出，呎價約13,632元。原業主於2011年7月以約200萬元購入，物業升值約1.6倍。

●荃灣海之戀5C座中層D室，實用面積約538方呎，兩房間隔，單位叫價約1,100萬元放售，吸引區內首置客以1,082萬元承接，呎價約20,112元。原業主於2017年9月以約874.5萬元購入，現轉手帳面獲利約207.5萬元或約23.7%。

●沙田御龍山5座中層B室，實用面積764方呎，三房連套房連儲物房間隔，以1,534.5萬元易手，呎價約20,085元。原業主持貨約13年，現轉手帳面獲利約559.5萬元或約57.4%。

●沙田濱景花園4座高層C室，實用面積543方呎，三房間隔，單位原叫價850萬元，終以828萬元成交，呎價約15,249元。原業主於2010年11月以333萬元購入，現帳面獲利495萬元或約1.5倍。