上半年錄逾60宗億元新盤成交　破歷來紀錄

本港疫情漸見緩和，大額豪宅交投率先反彈。地產代理指出，今年上半年已錄得逾60宗樓價超過一億元的一手豪宅單位成交，料創歷來按半年計的最多紀錄，料下半年一旦落實通關，該類物業市道會進一步轉旺。

中原陳永傑稱，樓價逾一億元的全新貴重物業供應罕有，據該公司研究部統計，今年首5個月一手市場共錄54宗同類交易，較去年同期20宗大增約1.7倍，成交金額共達133.52億元，按年激增近3倍。他認為，豪宅買家往往比一般買家反應更快，在市況轉旺時搶先入市，把握最佳入市時機。

事實上，據一手銷售資訊網資料，6月至今新盤市場已湧現約10宗樓價約一億元或以上交投。新鴻基地產（00016）旗下沙田九肚雲端，便售出Premier 15洋房，實用面積2,938方呎，花園面積296方呎，天台則為661方呎，成交價逾1.24億元，呎價4.25萬元。同系區內瓏珀山亦連沽4伙，成交金額由1,688.8萬至2,934.6萬元，呎價17,928至20,038元。

至於長實集團（01113）的港島半山21 BORRETT ROAD第1期，本月至今已錄5宗交易，吸金逾10億元。該盤由今年2月開售以來，累沽13伙，戶戶樓價逾一億元，其中23樓1號單位，屬頂層天池屋，連3個車位售價逾4.59億元，呎價13.6萬元創亞洲分層住宅新高紀錄。

信和置業（00083）的何文田ST. GEORGE'S MANSIONS，本月亦售出2座23樓A室特色戶，連3個車位售價2.6億元，創項目新高之餘，亦成今年九龍一手分層戶最貴，折合呎價70,365元。

其他各區樓盤亦紛錄數千萬元買賣。百利保控股（00617）等位於沙田九肚的富豪‧山峯，以招標形式售出1座5樓B室四房四套大宅，實用面積2,023方呎，連車位做價4,612.4萬元，呎價約22,800元，成交期為720日。

同時，太古地產（01972）的灣仔EIGHT STAR STREET，售出20樓A單位，實用面積913方呎，成交價4,850萬元，呎價53,122元，同創項目新高。

發展商乘市旺部署開盤。中國海外地產董事總經理游偉光透露，啟德維港1號提供1,059個一至四房戶，實用面積約330至1,790方呎。該盤示範單位已接近完工，首張價單將推出不少於212伙，預計短期內會上載樓書及開放示範單位。

●新居屋屏欣苑再錄出貨予白居二

另外一個同樣熾熱的市場要數白居二搶購公屋及居屋未補價第二市場單位。天水圍新居屋屏欣苑約一個多星期間，連錄3宗付辣招稅出貨予該類買家的個案。剛售出的兩房單位，成交價448萬元，扣稅後原業主仍賺約208萬元離場。

中原林金葆表示，天水圍6月錄逾70宗居屋二手買賣，上述為該屋苑C座高層12室，實用面積約384方呎，原以450萬元放售，議價後僅減2萬元，獲白居二購入，呎價約11,667元。料呎價再創全區同類市場新指標。據了解，上址一手購入價約195萬元。

沙田居屋愉翠苑錄追價個案。世紀21奇豐莊瑞生指出，項目F座高層5室兩房戶，實用面積約517方呎，開價約590萬元放售，近日獲多組準買家洽購。有來自九龍區白居二客，三度參觀上址，每次均有還價，終追價20萬元，以610萬元購入，呎價約11,799元。料屬同類型單位今年新高。

旺角居屋富榮花園亦受白居二追捧。世紀21家天下黎振傑稱，屋苑18座低層E室，實用面積約431方呎，望內園景，同類買家以500萬元承接，呎價約11,601元。

此外，入場門檻更低的公屋單位，交投量也增加。世紀21奇豐陳偉康稱，粉嶺華明邨富明樓中層13室，叫價208萬元，放盤約1個月，僅降價7萬元，獲外區白居二以201萬元入市，以實用面積約443方呎計，呎價約4,537元。

●花都廣場兩房590萬破頂

二手上車盤持續減少，業主可議價幅度同時收窄，支持樓價向上。粉嶺花都廣場一個中低層單位，日前以590萬元沽，料創項目標準兩房戶新高。

利嘉閣林偉明表示，上述單位為2座C室，實用面積約413方呎，望內園景，呎價約14,286元。原業主持貨逾4年多，單位升值約44%。事實上，同面積連天台特色單位，4月時以598萬元的兩房戶歷來最高價售出，是次標準單位做價僅低約8萬元。

藍籌屋苑價格同時上揚。市場消息稱，鴨脷洲海怡半島10座中低層單位，實用面積約639方呎，套三房設計，剛以1,193萬元售出，呎價約18,670元。據了解，同座層數再高近20層的同室單位，去年底以1,100萬元登記售出，未計樓層差異，樓價已升約8.5%。

青衣區6月份暫錄約60宗二手買賣。美聯李貫甡指出，近日區內多宗成交都追貼高位，翠怡花園三房全海景戶，過往最貴曾售逾800萬元。其中項目的6座高層D室，實用面積約501方呎，望內園及海景，只減8萬元，獲同區客以792萬元購入，呎價約15,808元。

此外，投資集團趁高價沽貨。市場消息透露，跑馬地雲地利台B座單位，市傳以約3,750萬元沽，呎價約2.98萬元。據了解，原業主為一組外籍投資者，曾持有數十個住宅物業收租，近年開始沽貨，估計已套現逾億元。