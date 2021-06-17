耶倫推動中美脫鈎　內地斥7.8萬億抗衡科技圍堵

中美近年邁向脫鈎，即使跟力主脫鈎的美國前總統特朗普不太咬弦，滿腹經濟理論的美國財長耶倫也表示，為了保護國家安全，預期美國在部分領域將與中國脫鈎，惟憂慮雙方一旦在科技層面斷絕往來，將失去全球技術整合的好處。另一邊廂，中國亦不坐以待斃，傳國務院副總理劉鶴將披掛上陣，領導內地「第三代半導體」研發和製造。

耶倫日前於參議院財政委員會上指出，華府正檢視所有手段對抗及處理危害美國國家安全及經濟利益的行為，其發言引用了控制中國對美潛在有害投資，並提及美國外商投資審查委員會（CFIUS）將遏制中國收購美企，防止先進技術外流中國。她又直言，中國在全球最低稅率上無特殊待遇，這勢與中方以低稅谷高科技發展的方針「對撼」。

不過，目前美國在歐洲的盟國仍與中國保持一定的商業活動，她坦言，擔心中美科技完全脫鈎後，盟友未必願意顯著減少在華的商業活動。有市場人士認為，部分商業關係難以改變。儘管目前脫鈎程度有限，惟如果兩個體制無法找到方法與對方合作，預計未來雙方脫鈎範圍或進一步擴展。

中國外交部發言人汪文斌曾表示，美國如何發展以及提升其「競爭力」是美國自己的事，中國堅決反對美國將中國當成「假想敵」，更指出美國最大的威脅是自己。

另外，耶倫稱，7大工業國集團（G7）領導人上周同意支持15%的最低全球企業稅率，但仍有包括中國在內的國家不願放棄稅收優惠政策。她表示，美國及其他國家正說服中國支持設立全球最低企業稅率，強調不會同意中國等為鼓勵研發及吸引外資而對企業開出特殊待遇，從而出現避稅漏洞，並要防止在美國營運的外國企業將利潤轉移至海外。

●科技戰激化:傳劉鶴領軍華研第三代半導體

中國近期持續擺脫關鍵技術依賴外國的窘境，尤其是美國亦已大張鑼鼓要保障供應自主的晶片。市傳國務院副總理劉鶴將披掛上陣，領導內地「第三代半導體」研發和製造，並為此擬定一系列相關金融和政策配套，以克服美國制裁及技術封鎖影響，中港兩地一眾半導體公司股價就算「只聞樓梯響」仍全線爆升，現階段跟「第三代半導體」似乎沾不上邊的中芯國際（00981）曾飆逾6%，華虹半導體（01347）更收漲逾一成。

其實去年已經傳過內地要發展「第三代半導體」，即在關鍵材料上採取革新，透過於特定應用有更好物理和化學特性的氮化鎵（GaN）和碳化矽（SiC）等，取代目前主流的材料矽作為晶片的基板。由於不講求縮小元件的大小，或許未必需要依賴由外國生產的最精細先進設備。中國科學院院士毛軍發日前稱，這是個有機會超越外國的領域。

誠然，西方現正拚老命保持科技領先中國。歐盟委員會副主席韋斯塔杰接受美媒訪問時表示，為增強與美國合作，雙方將成立由高級官員組成的貿易與科技委員會（TTC），目標是促進歐美之間的創新與投資、強化供應鏈，初期合作焦點就是把晶片。世界最大晶片代工廠台積電力爭首先量產3納米製程矽基晶片之際，其美國設備供應商應用材料日前為3納米或以下製程公布了一個嶄新技術方案。

面對外國圍堵的中國當然不願坐以待斃。市傳中央已為發展「第三代半導體」等的半導體大計預留約一萬億美元（7.8萬億港元）經費，一部分將由中央及地方政府用於聯合投資一系列「第三代半導體」項目。據報一些頂級晶片製造商和研究機構已紛紛向科學技術部及工信部提交方案，爭取在這項計劃中佔據一席之地。政府文件也顯示，科技部擬向一些關鍵的「戰略電子材料」，包括第三代半導體材料，安排了國家撥款經費4億元人民幣。

消息人士亦透露，計劃涉及已被美國政府制裁的中國電子科技集團及中國鐵建旗下若干子公司，以及作為第三代半導體研發領頭羊之一的中國電子信息產業（CEC）。CEC投資的中電化合物半導體能運用自主技術製作能在攝氏200度以下運作的碳化矽元件，應用於通訊和電動車等關鍵行業。

不過，現在晶片材料還是以矽為絕對主流，據報劉鶴同時接旨監督一些在傳統晶片製造的技術，包括由美國「玩晒」的晶片設計軟件、以及由中芯望穿秋水仍未入手的EUV（極紫外光）光刻機。

被美國狠狠制裁的中芯無法在先進製程工藝上取得突破，但業績暫時似乎不錯。該公司日前於投資者互動平台上重申，首季來自歐美客戶收入佔比接近45%，目前公司產能也供不應求。高盛稱該公司會受惠40納米成熟製程產能供不應求，維持「買入」評級，目標價33.3元。

另外，比亞迪（01211）準備分拆上市的半導體業務以功率器件見長，同樣是中國急需追趕的領域，股價昨大漲8.25%，膺表現最佳藍籌，擁有同類業務的中車時代電氣（03898）更飆逾11%。