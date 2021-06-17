奈雪的茶招股！入場費近1萬元 專家有一個提醒

奈雪的茶引入瑞銀環球資管、匯添富基金、廣發基金、南方基金等作為基礎投資者，合共認購1.55億美元等值股份，相當於集資額上限23.6%。是次公開認購將於下周三截止，料本月30日掛牌。

該公司董事長兼首席執行官趙林表示，有信心達到今、明兩年在一線城市及新一線城市分別開設約300及350間店舖的目標。總經理彭心更揚言，只會在優質地段開設門店，每店平均收支平衡期約4個月。

耀才證券行政總裁許繹彬透露，已有許多客戶就此新股查詢，因奈雪的茶具內需概念，並已有盈利能力，相信今次認購反應不俗，但提醒投資者一定要量力而為，切勿「跟風」大手認購。

曾擱置上市、長和（00001）旗下生物科技企業和黃醫藥傳捲土重來，已通過聯交所上市聆訊，最快可能本周進行預路演，擬短期在港招股，計劃在港集資約5億美元（約39億港元）。

另內媒報道，港產人工智能「獨角獸」（估值逾10億美元以上初創企業）商湯科技（SenseTime）最快8月向聯交所遞交上市申請。由於上海科創板上市流程較港股快，商湯或先在港進行上市，再繼續推進科創板的掛牌大計。基於外部因素，目前只暫定中金公司為保薦人，未有外資機構，但不排除後續會有外資機構加入。商湯科技及中金未有回應。

至於明日接力掛牌的兩隻新股，上市前夕暗盤表現令投資者大失所望，收市齊「潛水」。超購433.57倍的科濟藥業（02171），一手中籤率5%，申請70手才穩獲1手。雖然於富途暗盤一度高見39.8元，較招股價32.8元升21.34%，惟後繼無力，更曾倒跌14.02%，收市挫13.72%，每手帳蝕2,250元。於輝立及耀才分別收跌16%及15.39%，每手分別帳面虧損2,625元及2,525元。

表明禁止中國投資者沾手認購的優然牧業（09858），僅錄約2.73倍超額認購，一手中籤率達八成，申請3手便可穩獲一手。於三個暗盤交易場全程「潛水」，收市跌幅最傷計，更較招股價6.98元挫8.3%，每手帳蝕580元。