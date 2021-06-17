匯通達申主板上市　阿里有份持股

匯通達為面向下沉市場，即中國所有城市郊縣及鄉鎮農村地區之零售行業企業客戶的交易和服務平台，為零售產業鏈參與者提供線上線下相結合的供應鏈解決方案、門店SaaS+服務、商家解決方案等綜合服務，當中門店SaaS+側重幫助零售門店提高管理效率，並幫其構建線上業務。

截至去年底，其零售生態系統已覆蓋中國21個省及直轄市、逾1.9萬個鄉鎮，連接超過14萬家會員零售門店、1萬家供應商及1.8萬家渠道合作客戶，惠及超過3億農民消費者。同時亦將商品品類擴大至涵蓋家用電器、消費電子、農業生產資料及機械、交通出行、家居建材以及酒水飲料等六大品類。

初步招股文件顯示，匯通達去年錄虧損2.79億元人民幣(下同)，較2019年虧損收窄2,483.1萬元。收入496.29億元，按年升13.74%，當中交易業務板塊收入達493.02億元，貢獻比重達99.3%；反觀包括門店SaaS+訂閱及商家解決方案在內的服務業務板塊，去年收入增3.37倍，至僅2.42億元。

集資所得將用於加強與現有客戶的關係並進一步擴大客戶群；用於優化供應鏈的能力和效率；用於增加對平台的IT基礎設施的投資以及增強門店SaaS+變現能力；用於選擇性地與下列參與者尋求戰略合作、投資或收購；及作營運資金。