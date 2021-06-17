【產經評論】中美爭霸埋身戰　芯幣脫鈎已開展

萬眾矚目的美俄領導人峰會結束，意味拜登政府的聯盟抗華戰略塵埃落定，中國也絕不會坐以待斃，既然要分離，就當剛強出擊，已隨即在兩大戰略產業科技與金融上加緊部署。最新傳內地擬委任分管貿易與金融的副總理劉鶴領導主攻第3代晶片研製的重點項目，以便全方位統籌，更好地應對中美科技戰。事已至此，中美決裂再無轉圜餘地，任何人必須丟棄兩國化干戈為玉帛的幻想！

美國霸權橫行已跨越世紀，昔日冷戰時期的前蘇聯、到二次大戰後經濟起飛的日本，乃至伊朗、土耳其，甚至俄羅斯等，皆是其打壓例子。如今中國已是全球第二大經濟體，國力可以與美國爭一日之長短，美國的焦慮自然溢於言表，前任總統特朗普吹響遏華號角，現任拜登則一改特朗普的孤立作風，主動聯合盟友制華，並強化了前任制裁中企的策略，黑名單不斷擴容。最新就藉7大工業國集團（G7）及北約峰會重返世界舞台，並呼籲發起「一帶一路」替代方案制華。

近日，美國財長耶倫明言，基於保障國家安全，或某程度上與中國脫鈎，但同時表達對中美在科技上完全脫鈎的憂慮。這正正道出，中美科技脫鈎，受損的不止中國利益，美企亦當災。若然美國損人害己都要堅持去做，中國並沒有再存幻想的理由。對於G7原則上已同意全球企業最低稅率為15%，耶倫毫不客氣指中國並無特殊待遇，意味不會讓中國取得任何豁免。一方面，這令一直享受中國稅務優惠政策的跨國企業少了誘因，勢必更願意撤華回美；另一方面，在中國的跨國企業亦會受到新稅率影響，或須重新評估供應鏈的安排和重組控股架構。

就此，中國絕非省油的燈，最近已作出應對，下定決心要自主研發半導體，早日實現科技自立自強，並由劉鶴領軍，明顯是要擺平各路利益，彰顯國家才是根本，要集中所有金融資源協同發展，實行破釜沉舟！畢竟中國本身就是全球最大半導體消費國之一，體制上絕對有利發展數碼經濟及央行數碼貨幣，且市場潛力巨大，任由西方實施新稅率抑或聯合圍堵，都無法改變這個事實。更何況，以如今中國的產業規模和供應鏈完善度，跟隨其他發展中國家依靠低稅收來招商引資，已用不着了。說到底，全球企業最低稅率，本質離不開全球化；而在全球化下，中國一直處於較有利的位置。

觀乎中國兩家備受美國打壓的重點科企，華為至今仍在經營、中芯國際更產能滿載，歐美生意佔逾四成。可見西方的政治圍堵似雷聲大，但上（政府）有政策，下（企業）有對策，產業鏈去中國化僅流於口號。科技業如是，金融業也如是，美資金融機構積極在華申請成立全資金融服務據點，正是例子。

中美科技全面脫鈎，結果必是兩敗俱傷，鬥的是誰能最快重新站起來得天下；至於金融戰，這些年美國的無限量寬政策嚴重透支美元信用，全球去美元化是美國自作孽；美國試圖重施故技，以限制美元流通和長臂管轄等招數制華圖翻盤，可惜效用已大打折扣，只要數碼貨幣發展成熟，即可破局。可見，美國實乃色厲內荏，所謂的聯盟也是看風駛舵，最終難免分道揚鑣！