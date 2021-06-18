東方日報B1：華展鬥「芯」　傳劉鶴領軍闖第三代半導體

冀反超外國 歐美組聯盟 強化供應鏈

事實上，去年已經有消息傳過內地要發展「第三代半導體」，即在關鍵材料上採取革新，透過於特定應用有更好物理和化學特性的氮化鎵(GaN)和碳化矽(SiC)等，取代目前主流的材料矽作為晶片的基板。

由於不講求縮小元件的大小，或許未必需要依賴由外國生產的最精細先進設備。中國科學院院士毛軍發日前稱，這是個有機會超越外國的領域。

誠然，西方現時正在拚老命地保持科技領先中國。歐盟委員會副主席韋斯塔杰在接受美媒訪問的時候表示，為了增強與美國合作，雙方將會成立由高級官員組成的貿易與科技委員會(TTC)，目標是希望促進歐美兩者之間的創新與投資、強化供應鏈，初期合作焦點就是晶片。世界最大晶片代工廠台積電力爭首先量產3納米製程矽基晶片之際，其美國設備供應商應用材料日前為3納米或以下製程公布了一個嶄新技術方案。

面對外國圍堵的中國當然不願坐以待斃，市場有消息指出，中央已經為發展「第三代半導體」等的半導體大計預留約一萬億美元(約7.8萬億港元)的經費，一部分將會由中央及地方政府用於聯合投資一系列「第三代半導體」的項目。

據報一些頂級晶片製造商和研究機構已紛紛向科學技術部及工信部提交方案，爭取在這項計劃中佔據一席之地。政府文件也顯示，科技部擬向一些關鍵的「戰略電子材料」，包括第三代半導體材料，安排了國家撥款經費4億元人民幣。

有消息人士亦透露，計劃涉及已被美國政府制裁的中國電子科技集團及中國鐵建旗下若干子公司，以及作為「第三代半導體」研發領頭羊之一的中國電子信息產業(CEC)。CEC投資的中電化合物半導體能運用自主技術製作能在攝氏200度以下運作的碳化矽元件，應用於通訊和電動車等關鍵行業。

不過，現在晶片材料還是以矽為絕對主流，據報劉鶴同時接旨監督一些在傳統晶片製造的技術，包括由美國「玩晒」的晶片設計軟件，以及由中芯望穿秋水仍未入手的EUV(極紫外光)光刻機。

被美國狠狠制裁的中芯無法在先進製程工藝上取得突破，但業績暫時似乎不錯。

該公司日前於投資者互動平台上重申，首季來自歐美客戶收入佔比接近45%，目前公司產能也供不應求。高盛稱該公司會受惠40納米成熟製程產能供不應求，維持「買入」評級，目標價33.3元。