美股個別發展　道指收跌210點

市場正消化聯儲局貨幣政策立場轉向鷹派，美國股市周四(17日)個別發展，道指收報33,823點，跌210點或0.62%；標指收報7,221點，跌1點或0.04%；納指收報14,161點，升121點或0.87%。

對沖基金Appaloosa Management創辦人泰珀認為，石油股各方面來看都是現在最便宜的股票，因為人們「討厭它們」，並透露押注不少石油股，提到西方石油(Occidental Petroleum)的股價非常便宜，有可能從目前每股約29美元攀升至每股45或50美元。西方石油股價周四跌7.6%，收報28.22美元。

泰珀也提到，在利率如此低的情況下，應買入股票，特別是俗稱FAANG的5大科技股，即包括Facebook(Fb)、蘋果公司(Apple Inc.)、亞馬遜和Netflix等，部分或反映他預期聯儲局不會在失業率大幅下降之前縮減買債。

Facebook、蘋果公司、Netflix股價周四收市均升約1%；亞馬遜則收升2.17%。

通用汽車(GM)加碼押注電動車市場前景，8個月以來2度增加相關投資，計劃於2025年前投資350億美元，開發超過30部電動車，及興建4家電池廠。較佳的財務表現支持該公司增加投資，受惠於通用金融的借貸部門增長，該公司將上半年除稅息前的經調整盈利，由原本預期的55億美元，上調至最多95億美元。GM股價全日跌2.72，收報60.08美元。

微軟宣布，行政總裁納德拉將兼任為董事局主席，成為微軟歷來第3位主席，反映公司對其信任。微軟股價收市上漲1.37%。