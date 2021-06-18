壹傳媒管理層被捕恐礙發布業績　專家警告有排未復牌

根據香港交易所現行《上市規則》，上市公司必須在會計年度結束後3個月內刊發整個會計年度的業績，初步業績刊發在時間上無論如何不得遲過董事會或其代表批准後的下一個營業日的早市，或任何開市前時段開始交易之前至少30分鐘。

若未能按照時限規定如期發表財務資料，交易所會要求該公司停牌，直至按規定披露為止。目前壹傳媒預計在本月28日召開董事會，以批准截至今年3月底止年度的業績。即使假設董事會延期召開，最終「死線」是7月2日港股開市前至少30分鐘須披露財務資料。

宏高證券投資經理梁杰文表示，5名壹傳媒高層被拘捕，對公司營運影響很大，甚至會影響到公司股份能否復牌。當上市公司要申請股份復牌時，要發出一份澄清通告，交代公司營運，而這通告也需要安排高級管理層簽名。至於全年業績能否於本月28日公布，同樣要由董事會核准，若董事不足，確實會令停牌原因多添一項。他建議小股東若仍持有壹傳媒股票，當有機會復牌是「鬥快走」，因不會知道壹傳媒下次何時再停牌，甚至長期停牌，令資金慘遭鎖死。

國農證券董事總經理林家亨直言，20多年來從未向投資者推介壹傳媒股份，若本月底未能公布業績，相信會促使港交所繼續運用停牌機制。不過，投資者若「損手」也需自行負上責任，因為他們眼見市面上眾多股份上升，卻偏偏選擇一隻風險極高的股份。他續指，若股份復牌，即代表有逃生門，建議持貨者立即沽出。

香港股票分析師協會主席鄧聲興亦認為，今次壹傳媒5名高層被拘捕，對公司日常營運有直接的負面影響，若然多名高層被拘留較長時間，會影響預定本月底公布去年度業績，使經營前景更不明朗。鄧氏呼籲投資者切勿再沾手壹傳媒股份，以免接下火棒，因一旦復牌，股價勢必異常波動，亦不要對其業績有任何憧憬。

【各界斥證監會不作為】

壹傳媒股價自去年8月大股東黎智英被警方搜查以來不時劇烈波動，東網已多番勸喻公眾切勿沾手，以免誤接火棒，萬一股份無了期停牌更恐有無法翻身之虞。不過，於監管目標中標榜「保障廣大投資者」和「盡量減少業內的罪行及失當行為」的香港證監會迄今對此視而不見，不但未有向公眾交代任何關於調查的進展，更連提醒也欠奉。

就以壹傳媒上月27日即最近一次復牌首日為例，股價一度狂飆3.3倍，高見0.8元，惟當日收市已經回落至只有0.28元。事隔3個交易日後亦即本月2日，又一度異常抽高1.07倍至0.44元，翌日(3日)又曾經大漲25.35%，到了本周二(15日)又曾無故爆升27.27%。

然而，壹傳媒之經營前景終歸極度暗淡，如今更有多家主要附屬公司遭資產凍結，該公司股價周四停牌前僅報0.29元。以此計算，若果投資者貿然從上月底盤中高位0.8元接貨，損失便高達63.75%。證券界指出，該公司股份街貨高度集中，恐為有心人提供舞高弄低的條件。

金融服務界議員張華峰提醒，買賣壹傳媒股份要小心，須知道自己的風險承受能力是否足夠。他又批評，壹傳媒股價異動事件受公眾關注，但證監會調查異常緩慢塞責，至今沒有適時交代調查進度，實在說不過去。證監會於其網頁稱，自己是唯一肩負教育廣大投資者職責的香港金融機構。