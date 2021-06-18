致富：iBond需求殷切　認識通脹成因

特區政府發行的新一批通脹掛鈎債券(iBond)認購反應熱烈，申請人數和認購總額均創歷來紀錄。

致富財富管理部總經理張德明表示，多個原因令今批iBond大受歡迎：首先目前銀行存款利息偏低，而過往不同批次的iBond的派息普遍高於定存利息，今次亦有2厘保底年息率；其次iBond同時在聯交所掛牌買賣，流通性高；再者投資者憂慮未來通脹升溫，而iBond派息率與香港綜合消費物價指數掛鈎，稱得上「追住通脹派息」，配合iBond本身投資年期較短、入場門檻低、以及屬於投資級別債券，自然獲較多投資者偏好。

今年通脹來勢洶洶，促使投資者積極尋找iBond這類可對抗通脹的投資工具。他解釋，通脹可由需求拉動產生，因全球新冠肺炎疫情令各國去年採取封鎖措施，經濟活動幾乎停頓，加上央行擔憂出現通縮，量寬印鈔，資金供應增加，流入市場並推升物價。目前多個國家仍維持低利率環境，借貸成本降，借錢消費、投資、做生意的情況持續，加上去年基數低，令今年通脹居高不下。

此外，通脹亦會由成本推動。受疫情影響，近月航運交通受阻，運輸成本上升；中美關係緊張，貿易限制措施影響供應鏈，推升生產成本和物價；美國總統拜登提出6萬億美元的基建和經濟刺激方案，刺激銅、鋼鐵等建築成本上升，令市場更為憂慮通脹加劇，使抗通脹的投資方式備受追捧。iBond僧多粥少，下期我們探討其他可應對通脹的投資方式。

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