聯邦通訊委員會通過方案　進一步禁制華為等中國公司設備

FCC署理主席羅森沃塞爾(Jessica Rosenworcel)表示，新措施將「從我們的通訊網絡中排除不可信的設備」，她說：「我們的設備授權流程為(華為和其他中國設備)在美國使用提供了機會。因此我們建議關上那扇門。」FCC專員卡爾(Brendan Carr)則表示，2018年以來，FCC已經批准了超過3,000份來自華為的申請。

今年3月，FCC將5家中國公司列為對國家安全構成威脅，包括華為、中興通訊，海能達通信、杭州海康威視數字技術有限公司和浙江大華技術有限公司。

華為表示，FCC的修例是「誤導和不必要的懲罰」，又指基於「預測性判斷」，因設備的原產國或品牌而禁止採購，是沒有根據和具歧視性，對保護美國通訊網絡或供應鏈的無濟於事。