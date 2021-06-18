道指跌210點　期金急挫近半成

●美匯指數升至91.88；港匯報7.7646；離岸人民幣(CNH)企6.4526；美元兌日圓處110.27；歐元企1.1912，英鎊處1.3935。金價企1,776美元。布油跌至72.99美元，紐油報71.03美元。比特幣企3.8萬美元。道指期貨上升。

●美國總統拜登簽署法案，將6月19日「六月節」(Juneteenth)定為聯邦公共假期。雖然當地金融市場周五(18日)照常交易，但包括美國證交會(SEC)和聯儲局在內多個機構均將休假，以慶祝六月節。

●美國上周首次申領失業救濟人數意外增加3.7萬人，至41.2萬人，市場原預期降至36萬人；前周止持續申領人數亦意外增加1,000人，至351.8萬人，有別於市場預期降至342.5萬人。

●港股ADR指數收報28,580點，升22點。

●即月恒生指數夜期收報28,524點，升92點，低水35點，成交14,116張。

●紐約7月期油收報每桶71.04美元，跌1.11美元或1.54%；布蘭特8月期油收報每桶73.08美元，跌1.31美元或1.76%。

●紐約8月期金收報每安士1,774.8美元，跌86.6美元或近4.7%，創自2020年11月以來最大單日跌幅。

●英國富時100指數收報7,153點，跌31點或0.44%；法國CAC指數收報6,666點，升13點或0.2%；德國DAX指數收報15,727點，升17點或0.11%。

●社交平台Facebook行政總裁朱克伯格表示，相信虛擬實境(VR)最終將達到手機或者個人電腦一樣的消費規模。