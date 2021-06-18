點解港樓購買力咁勁？啲錢邊度嚟？幾時回流股市？

近季香港樓市交投暢旺，有股友位於九龍站上蓋的物業放盤數年，一路唔肯減價所以賣唔出，最近竟然合價成交，可見啲購買力真係番晒嚟！

二手豪宅有人吼，首期相對低的新盤就更加好似唔使錢咁，搶到買。至於窮人恩物--公屋居屋，亦喺新白居二的需求帶動下，頻現高價成交。總之，樓市暢旺，與疫下經濟不景背道而馳，點解會咁？

首先，全世界「水浸」，銀紙太多，利率超低，持有現金只有貶值一途，刺激物業投資需求。其次係，全球通脹猛如虎，揸磚頭保值，係唔少成功港人的金科玉律，眼見經濟差，樓價卻不跌反升，表現回勇，更能提起有財之士的興趣。第三，樓市瘋狂，是全球現象，香港今年的樓價升勢算是相對落後，不少這兩年按兵不動的購買力，按奈不住，一擁而上。

此外，近年都有唔少炒家，炒虛擬貨幣和炒股發達，唔想身家蒸發，見樓市氣氛好，買樓收租由虛轉實，一旦博到坐2、3年樓市唔爆，話唔定屆時沽貨又可以執番一大筆。

另外，仲有一個心態，就係如今全世界都資產泡沫化，有基本經濟知識和投資概念的人，都不難理解，眼前泡沫難長，但大家都冇水晶球，唔知個泡幾時爆。反正，全球攬炒是遲早問題，滅亡前的市況永遠係最瘋狂，可以豁出去盡情炒，曾經擁有都是美好的。反正最終大部分財富效應都會隨着爆泡而蒸發，全世界都難幸免，欠銀行錢，大不了4年後又一條好漢，生意難撈，一於以去盡槓桿投資，錢搵錢，博一博冇頻撲。當然，呢種係末日投資心態，不要得，但卻又不脫眼前現實。叫人量力而為，不要冒險，跟在大食會叫人節食，一樣咁唔受歡迎！

股樓股樓，樓市有大起色，股市幾時可以再起航，打破上落市格局？筆者認為，內地對於去槓桿的取態明顯，A股升勢受限，中資股佔比重的港股變相亦難突圍，炒股唔炒市仍為主調。所以唔少人都經已頂唔順港股悶局，轉炒美股。股民可能都要調整吓心態，別老是睇指數表現，專心發掘個股出擊更實際。

東網產經專欄作者 帥哥