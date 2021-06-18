李偉傑：越秀地產分拆越秀服務「母憑子貴」

TOD物業管理和地鐵站及車輛段物業管理雙結合的TOD綜合物業管理模式，將成為越秀服務未來規模擴張和利潤增長的新能力。加上，越秀地產每年竣工面積500至600萬平方米，估計未來3年可穩定貢獻越秀服務2,000萬平方米管理面積。同時，越秀服務去年收購戰略投資者廣州地鐵的環境工程和物業管理67%權益，成為地鐵工程及物管營運的複合型物管企業。

越秀服務財務表現亮麗，2020年年度收入達11.68億元，按年增約3成，純利約2.04億元，按年增1.19倍，整體毛利率則由2018年的25.9%上升至2020年的34.5%，盈利增長能力強勁，毛利率及淨利率領先同業。越秀服務已與10名基礎投資者訂立協議。基礎投資者同意按發售價認購總額最多7.772億港元的發售股份，佔整體集資金額約1/3，在貨源較少下股價容易被搶高，建議越秀服務可認購作中線部署。

同時，越秀地產在分拆物業管理業務上市後，集團可獲得資本溢價提升空間，增加融資能力，股價近日受大市衝高回落跟隨回吐，以現時市盈率5.2倍，估值吸引下，預料在50天移動平均線水平8.5元可考慮趁低吸納，目標9.5港元，若跌穿8港元水平需要考慮減持。

大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑

(作者為註冊持牌人士，本人及/或有聯繫者沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益)