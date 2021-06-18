李偉傑：越秀地產分拆越秀服務「母憑子貴」
2021年06月18日 09:29
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越秀地產(00123)(02934)集團今年首5個月累計合同銷售408.43億元人民幣(下同)，按年上升58%，佔今年合同銷售目標36%，亦是中國最大的以公共交通為導向的開發TOD(Transit-Oriented Development)物業發展商之一，開發了5個TOD住宅項目，總建築面積近400萬平方米。
值得注意越秀地產計劃分拆越秀服務(06626)在香港上市，在全球發售前，越秀地產持有越秀服務約91.9%股本，而緊隨全球發售完成後，假設超額配股權並無獲行使，越秀地產將持有後者約68.9%的已發行股本。越秀服務間接控股股東越秀集團是廣州市國資委全資控股的第二大國有產業集團，現已形成以房地產、金融、交通基建、食品爲核心的「4+X」現代產業體系。憑藉母企越秀集團強大的國企背景優勢以及多元化的業務網絡，越秀服務成功拓展多個項目，未來將持續受益於此帶來的多業態、多渠道的對外拓展機會。
TOD物業管理和地鐵站及車輛段物業管理雙結合的TOD綜合物業管理模式，將成為越秀服務未來規模擴張和利潤增長的新能力。加上，越秀地產每年竣工面積500至600萬平方米，估計未來3年可穩定貢獻越秀服務2,000萬平方米管理面積。同時，越秀服務去年收購戰略投資者廣州地鐵的環境工程和物業管理67%權益，成為地鐵工程及物管營運的複合型物管企業。
越秀服務財務表現亮麗，2020年年度收入達11.68億元，按年增約3成，純利約2.04億元，按年增1.19倍，整體毛利率則由2018年的25.9%上升至2020年的34.5%，盈利增長能力強勁，毛利率及淨利率領先同業。越秀服務已與10名基礎投資者訂立協議。基礎投資者同意按發售價認購總額最多7.772億港元的發售股份，佔整體集資金額約1/3，在貨源較少下股價容易被搶高，建議越秀服務可認購作中線部署。
同時，越秀地產在分拆物業管理業務上市後，集團可獲得資本溢價提升空間，增加融資能力，股價近日受大市衝高回落跟隨回吐，以現時市盈率5.2倍，估值吸引下，預料在50天移動平均線水平8.5元可考慮趁低吸納，目標9.5港元，若跌穿8港元水平需要考慮減持。
大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑
(作者為註冊持牌人士，本人及/或有聯繫者沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益)