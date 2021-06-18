力挺半導體在地製造　美國兩黨組團提出25%減稅方案

外媒報道，美國國會持續推動晶片在地生產的計劃，一個由兩黨參議員組成的團體周四(17日)提案，要求對半導體製造方面的投資提供25%的稅務寬減。

這項提案由參議院財政委員會主席Ron Wyden、該委員會的共和黨領袖Mike Crapo、以及參議員Mark Warner、Debbie Stabenow、John Cornyn和Steve Daines共同發起，他們在聲明中表示，該提案將為美國的半導體製造提供「合理、針對性的激勵措施」。

這個25%的稅務寬減案若能過關，全球最大晶圓代工廠台積電、荷蘭的恩智浦半導體，以及英特爾和美光等美國公司可望受惠。台積電正在亞利桑那州建造一座120億美元的半導體工廠。

上周美國參議院以壓倒性高票通過《美國創新與競爭法》(US Innovation and Competition Act)，將撥款約2,500億美元為科學研究提供資金、為晶片製造商和機器人製造商提供補貼，以及用於改革美國國家科學基金會。其中520億美元將用於提升美國半導體生產、設計和研發，主要內容包括20億美元指定用於汽車製造商所需的晶片。車用晶片嚴重短缺已導致美國汽車大幅減產。

贊成資助國內半導體產業的支持者表示，美國在半導體和微電子的生產佔比，已經從1990年的37%，萎縮到只有12%。參議員表示，在國外生產半導體的成本差異，有高達70%是來自於外國的補貼。參議員Wyden表示，美國不能讓外國政府繼續吸走企業的海外製造業務，這會增加我們經濟的風險，並使美國工人失去高薪工作。