保護個人資料為名！拜登或封殺違規中國應用程式

外媒引述消息人士報道，美國總統拜登之前宣布的保護美國個人敏感數據行政命令，可能迫使在美國營運的中國手機應用程式，須採取更嚴格保障個人資料措施，否則將禁止該等應用程式在美國營運。

美國知情官員透露，商務部或發傳票要求取得特定手機、平板電腦及個人電腦程式的資料，然後談判它們在美的使用條件，甚至完全禁用。商務部長雷蒙多將決定目標程式，但它們必須符合特定條件，例如程式由支持中俄等國軍事或情報活動的個人或實體擁有、控制、管理。若雷蒙多認定某程式有不能接受的風險，相關公司會有30日時間提出反對，或提交建議以更好地保護數據。官員指，前朝特朗普政府禁用的微信、TikTok及其他8個中國程式會是審視對象，新規亦適用於銀行、通訊及消費類商業程式。

報道指出，被指控支援美國競爭對手軍事或情報活動的實體，所擁有或控制的應用程式，可能會受到影響。美國的行動是要防止中國及俄羅斯等國家，獲取美國大量個人及商業訊息。美國官員亦擔憂中國可以藉相關程式，追蹤美國政府僱員的位置，並進行商業間諜活動。

拜登上台後，大致上延續對中國強硬的做法。6月初拜登簽署行政命令，將59家中國企業列入禁止美國個人與機構投資的「黑名單」。新的行政令涵蓋在中國境外從事監控、利用中國監控技術來打壓人權和製造威脅的企業，都列入投資禁令範圍。