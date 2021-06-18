【高盛推介】美團反彈　資金反手部署淡倉

高盛(亞洲)有限責任公司：美團早前在300港元水平附近徘徊，而在周三(16日)則急跌4.5%，跌至280水平。然而周四(17日)反彈，收市升約0.4%並重上290元水平。周五(18日)早段繼續做好，高開約2.6%後升幅擴大，並重上300元水平，高見304.4元，收復失地。

觀察個股輪證資金流向，可見近期資金追捧好倉，過去3個交易日皆錄得資金流入，合共約3,140萬元，為同期最多資金流入的相關資產。當中認購證佔約2,200萬元。而周四流入牛證的資金則有約250萬元，並分布在260元以上的各收回區域產品。

淡倉方面，則見周四熊證獲資金轉向流入，有約70萬元。此外，周五早段即市亦見資金反手部署淡倉。

觀察港股通資金流向，則見近日北水沽出美團，周三及周四共錄得約13.4億元資金淨賣出。

美團購證21396，行使價334.08元，2021年8月26日到期，實際槓桿8.3倍，貼價、高槓桿。

美團購證21602，行使價345.2元，2021年9月17日到期，實際槓桿7.2倍，中期。

美團牛證68395，收回價280元，行使價277元，換股比率500，槓桿比率11.5倍，市場上最貼價、槓桿最高貼牛之一。

美團沽證11744，行使價283.68元，2021年7月23日到期，實際槓桿10.8倍，高槓桿。

美團沽證23799，行使價252.68元，2021年9月30日到期，實際槓桿6.4倍，中期。

美團熊證63455，收回價330元，行使價333元，換股比率500，槓桿比率9.7倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。

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