【瑞通推介】海底撈見大戶手影伸手吸好倉

瑞通認股證牛熊證銷售部：美債息升至高位後回順，帶動科技股升勢。美股隔晚個別發展，道指收報33,823點，跌210點或0.6%，納指做好。

恒指周四(17日)先跌後升，以全日高位28,558點收市，升121點或0.4%。周五(18日)早段升近200點，於28,700點以上徘徊。恒指好倉(牛證及認購權證)周四淨流入逾5,200萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾3,200萬元，反映投資者對後市好淡分歧。周四恒指牛證街貨重貨區為收回價28,100至28,199點，而熊證街貨重貨區為收回價28,700至28,799點。

比亞迪股份回吐一日後，周四成為表現最佳藍籌，飆8.3%收市，報223元，幾近收復周三(16日)失地。集團通過分拆比亞迪半導體至深圳創業板上市方案。另乘聯會數據顯示，6月第2周乘用車市場零售同比下降2%。比亞迪周五早段升逾3%，升至233.2元，創今年2月以來高。周四分別有逾40萬元和逾980萬元淨流入其好倉和淡倉。

瑞聲科技同樣表現強勢，周四以全日最高位56.9元收市，飆6.1%，14日RSI進入超買水平。瑞聲宣布已完成對Ibeo Automotive Systems GmbH的股權投資，雙方建立戰略合作關係，並標誌着瑞聲正式進入汽車行業。另近日華為新推出鴻蒙2.0系統，市場認為利好整個手機產業鏈。瑞聲周五早段略回，曾跌穿56元。周四有逾240萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾10萬元淨流出。

快手延續近期弱勢，上日曾急瀉6.5%，低見188.4元的上市低位，收挫5.5%於190.5元。有券商指快手加大力度擴張，預期市場將會較擔心其毛利受壓，令股價短期受壓。另據報快手近日確立新的醫療業務品牌。快手周五早段回穩，高位逼近195元。超過1,200萬元在周四淨流入其好倉，淡倉同日則有逾170萬元淨流出。

海底撈同樣積弱，周四收跌3.7%於37.95元，是表現最差藍籌。周五早段升1%，於38元上落。其輪證好倉周四錄近60萬元淨流入。

騰訊控股周四收報599元，升0.4%，但錄約13.7億元北水淨沽出騰訊，是淨流出最多港股。據報集團持股「食雞」遊戲開發商魁匠團，傳今周申請南韓上市。騰訊周五早段大致靠穩，重上600元。輪證資金流方面，分別有逾1,300萬元和近70萬元淨流入其好倉和淡倉。

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